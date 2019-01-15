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Karabük'ten Kısa Kısa

1 saat önce

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında mahalle temsilcileriyle toplantı yaptı.

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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında mahalle temsilcileriyle toplantı yaptı.

Uysal, İl Başkanlığında yapılan toplantıdaki konuşmasında, her bir mahalle temsilcisinin yerel seçimler için ortaya koyacağı performansın partinin alacağı oyları doğrudan etkileyeceğini belirtti.

Mahalle temsilcilerine büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Uysal, "Bizlerin sesi ve kulağı olmanız gerekiyor. Mahallenizde tespit ettiğiniz sıkıntıları ve sorunları bizlerle paylaşırsanız biz de gerekli değerlendirmeleri yaparak yalnızca seçime kadarki süreçte değil, inşallah bu görevi üstlenirsek belediye başkanı olduğumuz süreçte de bu sorunları gidermek adına gerekli çalışmaları yapacağız. Her bir vatandaşımızın talebi ve sorunu bizim için önem arz ediyor." diye konuştu.

Valilikten fırtına uyarısı

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz Bölgesi'nde fırtına beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, bugün Batı Karadeniz Bölgesi'nde kuzey yönlerden fırtınanın 60-80 kilometre hızla esmesinin beklendiği, kuvvetli fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceğinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:37 Kaynak: AA

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