Karabük'ten Kısa Kısa

Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili
, Karabük Demir ve Çelik Fabrikası (KARDEMİR) işçilerine konut müjdesi verdi
Vergili, KARDEMİR ve Özçelik-İş Sendikası ziyaretinde yaptığı açıklamada, her zaman işçinin yanında olduklarını söyledi.
Kentsel Dönüşüm
Projelerinden bahseden Vergili, KARDEMİR işçilerinin de buralardan yararlanması için çaba sarf edeceğini ifade etti.
2. Esnaf Günleri
"Vatandaşa indirim, esnafa destek" sloganı ile bu yıl ikincisi düzenlenecek olan giyim, gıda, kozmetik, yapı, dekorasyon, mobilya, ev eşyası, inşaat, elektronik ve daha birçok kategoride ürün yelpazesinin yer alacağı 2. Esnaf Günleri etkinliği 14 Şubat
Perşembe günü başlayacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Vergili, "Piyasaların durgun olduğu şu günlerde esnafımıza destek olabilmek için çalışıyoruz. 14-24 Şubat tarihleri arasında Karabük Kent Meydanında düzenleyeceğimiz 2. Esnaf Günleri etkinliği ile umarım esnaflarımıza destek olabiliriz." ifadesini kullandı.
Karabük Belediyesinden temizlik seferberliği
Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, temizlik çalışmaları kapsamında Kayabaşı
Köprüsü altında çalışma yapıldı.
"Atmayalım, attırmayalım, çevremizi temiz tutalım" sloganı ile mahallelerde geniş kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Vergili, "Temizlikle ilgili, çevre ile ilgili muazzam bir seferberlik başlattık. Belediye ekiplerimiz tarafından yürütülen bu çalışmalar neticesinde Karabük'ü daha temiz ve yaşanılabilir bir il haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda pırıl pırıl bir Karabük için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." sözlerine yer verdi.
Karabük'ün elektrik hatlarında bakım
Başkent EDAŞ, 2018'in son çeyreğinde Karabük'te bakım, onarım ve yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.
Kurumdan yapılan açıklamada, elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştirildiği belirtildi.
Müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımları sayesinde yine başarılı çalışmalara imza attıklarının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başkent EDAŞ, Karabük'te hizmet verdiği bin 654 trafo ve 4 bin 427 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.
Daha aydınlık bir Karabük için Merkez
, Safranbolu
, Eflani
, Ovacık
ve Yenice
ilçelerinde bulunan 456 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 4 elektrik panosunun da bakımını tamamladı. Başkent EDAŞ, sektörün pazar dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Karabük'te hizmet verdiği 167 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 30,6 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 454 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamlandı. Ayrıca yeni 56 elektrik panosu ve 38 trafo montajı da tamamlandı. Söz
konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Başkent EDAŞ 2018 yılının son çeyreğinde koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi."
Safranbolu EMITT'te
Safranbolu, 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl 23. gerçekleştirilecek Doğu Akdeniz
Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'da (EMITT) yerini aldı.
Safranbolu'yu her platformda en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer, "Burada da amacımız Osmanlı mirası olan kentimizi tanıtmak, turizmine katkı sağlamaktır. Görev alacak olan mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.
EMİTT Fuarının dünyanın eni büyük ve önemli 5 fuarı arasında olduğunu kaydeden Ürkmezer, Bunun farkında olduklarını, bu nedenle fuara iyi hazırladıklarını, geçtiğimiz yıl olduğu gibi ziyaretçileri 2. Holde ağırlayacaklarını aktardı.
Ürkmezer, Kaymakamlık
ve Belediye olarak turizm ve tanıtım adına öneli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.