Karabük'ten Kısa Kısa

Karabük
İl Genel Meclisi Mart Ayı Toplantısı yapıldı.
İl Özel idaresi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen
, KÖYDES için 144 milyon 953 bin lira ödenek ayrıldığını söyledi.
İçme sularında 33 milyon 71 bin lira ödenekle 628 projenin uygulandığını ifade eden Sözen, "KÖYDES öncesi 548 olan şebekeli ünite sayısı 812 üniteye çıkarılmış, 284 olan çeşmeli ünite sayısı 59'a düşürülmüş, 37 olan susuz ünite sayısı sıfıra indirilmiştir. Yol çalışmalarında ise 80 milyon 149 bin lira ödenek ayrılmış, 712 adet yol projesiyle 773 kilometre yolumuzu asfaltlanmış, 850 kilometre yolumuz ise sanat yapılarıyla beraber asfalta hazır stabilize haline getirilmiştir. Kanalizasyonda da 32 adet proje uygulanmış bir milyon 351 bin lira ödenek harcanmıştır. Sulama sularında ise 401 bin 835 lira ödenekle 15 adet sulama suyu projesi gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.
Erim Hısım'la "Çalışma Hayatı"
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından eğitimci yazar Erim Hısım tarafından "Erim Hısım'la Çalışma Hayatı" konferansı düzenlendi.
KBÜ Hamit Çepni
Konferans Salonunda yapılan konferansta konuşan Hısım, çalışma hayatının getirdiği sorumluluklardan ve bunların nasıl eğlenceli bir hale getirileceği konusunda bilgi verdi.
Güven duygusunun çalışma hayatındaki önemine vurgu yapan Hısım, "Güven tek kullanımlıktır. Çalışma hayatında yer edinmek için güvenilir olmalısınız. Çalışma arkadaşlarınıza güvenirseniz hayatınız boyunca çok mutlu olursunuz." dedi.
Şehidi annesi son yolculuğuna uğurlandı
1996'da Kuzey Irak
'ta şehit olan er Serdar Özdemir
'in vefat eden annesi Müzeyyen Özdemir son yolculuğuna uğurlandı.
100. Yıl Pazar Yeri Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Özdemir, Eskipazar
ilçesinde aile mezarlığına defnedildi.
Cenazeye, Özdemir'in yakınları, Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran
, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti
Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun
ve vatandaşlar katıldı.