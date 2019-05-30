Karabük'ten kısa kısa

Karabük
'te, Kıbrıs
Barış Harekatı'na katılan 94 gazi ve yakınına Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.
100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen törene, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, vali yardımcıları İsmail Bayata ve Barboros Baran
, Ovacık
Kaymakamı Mehmet Zahid
Doğu, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma
Komutanı Ali Sefa Yılmaz
, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı.
Vali Gürel, burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizin ve Türk milletinin bekası adına hem ülke içinde hem de ülke dışında mücadele etmiş canlarını ortaya koyan pek çok şehidimiz ve gazimiz var. Kıbrıs da bu değerlerimizden bir tanesi, ülkemizin bölünmez bir parçası. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.
Tören, protokol üyeleri tarafından Milli Mücadele Madalyası ve Beratı takdimiyle son buldu.
Meyveler sirke ile korunuyor
Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Sirke Sineğine Karşı Elma Sirkesi" projesi tanıtıldı.
Aşağı Kızılcaören
köyünde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık
, Avrupa
'dan Türkiye
'ye gelen ve birkaç yıl içerisinde Karabük'te de görülen Kanadı Noktalı Sirke Sineği'ne (Drosophila Suzukii) karşı mücadele başlatıldığını söyledi.
Ayvalık, "Sert ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında önemli ölçüde zarar teşkil eden Drosophila Suzukii ile tarımsal üretimde kimyasal ilaç kullanımının asgari seviyeye düşürülerek biyoteknik mücadele yapılması, dalından dökülen ve pazar değeri olmayan meyvelerin değerlendirilerek üretime kazandırılması, kadın çiftçilerin doğal sirke yapımı konusunda teşvik edilmesi ve aile ekonomisine katkıda bulunmalarının sağlanması amacıyla yola çıkarak hazırladığımız projemizi bugün itibariyle uygulamaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.
Tanıtımın sonunda, tekniğine uygun bir şekilde hazırlanan tuzaklar çiftçiler ile ağaçlara asıldı.