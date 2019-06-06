Karabük'ten kısa kısa

Karabük
Valisi Fuat Gürel, Karabük'ün İl Oluşunun 24. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Gürel, mesajında, Karabük'ün 3 Nisan 1937'de demir çelik fabrikalarının temellerinin atılmasıyla 13 haneli bir köyün mahallesi konumundan bugün bir il halini aldığını anımsattı.
Gürel, Karabük'ün, 1941 yılında Safranbolu
ilçesine bağlı bucak, 3 Mart 1953'te Zonguldak
iline bağlı bir ilçe haline geldiğini ifade ederek, "6 Haziran
1995 gün ve 22305 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çankırı
'dan; Ovacık
ve Eskipazar
ilçeleri ile Zonguldak'tan; Eflani
, Safranbolu ve Yenice
ilçelerinin birleştirilmesiyle Türkiye
'nin 78. ili oldu." değerlendirmesinde bulundu.
İl ve ilçeleri hakkında bilgiler aktaran Gürel, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet kenti Karabük'ümüzün il oluşunun 24. yıl dönümünü kutlar, ilimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, Karabüklü hemşehrilerimi saygı ve sevgiyle selamlarım."
Ayrıca, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat
ve AK Parti
Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz'de Karabük'ün İl Oluşunun 24. yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Çaylı
'ya yapılan saldırı
AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Yenice ilçesi Belediye Başkanı Zeki Çaylı
'nın uğradığı saldırıya ilişkin mesaj yayımladı.
Altınöz, mesajında, Başkan Çaylı'ya yönelik yapılan saldırıyı üzüntüyle öğrendiklerini kaydetti.
Saldırıyı kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Altınöz, "Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı'ya yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.