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Karabük'ten kısa kısa

12 dakika önce

Karabük Belediyesi Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi ana sınıfı öğrencileri tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.

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Karabük Belediyesi Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi ana sınıfı öğrencileri tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.
Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'ndaki etkinliğe Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Yeşiloğlu, Türk Diyanet Vakıf-Sen Şube Başkanı Abdülkerim Sevgilioğlu, Türk Kızılayı Şube Başkanı Özcan Büyükgenç, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Öğrenciler Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerif, ilahi, şiirler ve İstiklal Marşı okudu.
Etkinlik, öğrencilerin katılımcılara çiçek takdim etmesiyle sona erdi.
"Dünya Çevre Günü" etkinliği
Safranbolu'da "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Safranbolu Kent Ormanı'nda yapılan yürüyüşe Vali Fuat Gürel, eşi Özlem Aras Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Elif Köse ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, çevre duyarlılığı konusunda belediye olarak üzerine düşen görevi fazlası ile yerine getirdiklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:56 Kaynak: AA
Safranbolu, Şirinevler, Karabük, Güncel
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