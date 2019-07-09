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Karabük'ten kısa kısa

57 dakika önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Türk dilini, tarihini ve kültürünü daha yakından tanımak amacıyla Erbil Salahaddin Üniversitesinde Türk Dili öğrenimi gören öğrencilere yönelik düzenlenen "Erbil Türkoloji Yaz Okulu" programı başladı.

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Karabük, Güncel
Karabük Üniversitesi (KBÜ) ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Türk dilini, tarihini ve kültürünü daha yakından tanımak amacıyla Erbil Salahaddin Üniversitesinde Türk Dili öğrenimi gören öğrencilere yönelik düzenlenen "Erbil Türkoloji Yaz Okulu" programı başladı.

KBÜ'den yapılan açıklamada, 20 öğrencinin KBÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) eğitim göreceği belirtildi.
Açıklamada, "Öğrenciler akademik eğitimin yanı sıra Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenecek sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle Türk kültürünü, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini yakından tanıma; düzenlenecek gezilerle de tarihi ve doğal güzelliklerin keyfini yaşayacak." denildi.
Karabük Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor

Karabük Belediyesi tarafından Yeşil Mahalle Kapalı Pazar yerlerinde asfalt çalışmalarına başlandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, pazar alanının yanında mahallelerdeki bozuk olan eski asfaltları freze makinesi ile kazıyarak, yerine sıcak asfalt kaplanması için de hazırlandığı belirtildi.
Başkan Köse, kültür merkezinde incelemelerde bulundu
Safranbolu Belediye Başkan Elif Köse, yapımı devam eden Leyla Dizdar Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında Başkan Köse'ye iş adamı Şefik Dizdar, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Baki Duvan, Safranbolu Belediyesi İmar Müdürü Başak Dökmeci, Fen İşleri Müdürü Muzaffer Şahin ve Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdür Yunus Kol eşlik etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Köse, Kültür Merkezinin Safranbolu için çok önemli bir kazanım olduğunu ve inşaatta sona yaklaşıldığını kaydetti.
Başkan Köse, ayrıca Köyiçi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek sorunları dinledi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:39 Kaynak: AA
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