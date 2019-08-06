Karabük'ten kısa kısa

Genç Kızılay
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Alp Kutay Atasever, kurban vekaletini Türk Kızılay Karabük
Şubesine verdi.
Karabük Genç Kızılay Yönetim Kurulu ile bir araya gelen ve yakın zamanda yapmayı planladıkları projeler üzerine görüşmeler yapan Atasever, yaptığı açıklamada, "Karabük'te olmaktan mutluluk duydum. Burada işini severek yapan genç bir yönetim gördüm. Genç Kızılayımızın güzel proje önerilerini beraber değerlendirdik. İnşallah kısa zaman içinde tekrar bir araya geleceğiz. Ben başta şube başkanımız olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Vali Fuat Gürel, basın derneklerini ziyaret etti
Karabük Valisi Fuat Gürel, Gazeteciler Cemiyeti Karabük Şubesi, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği, İletişim Derneği ile Anadolu Spor
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Gazetecileri Derneği (ASGD) Karabük İl Temsilciliğini ziyaret etti.
Vali Gürel, Gazeteciler Cemiyeti Şube Başkanı Metin Kaya
ve Yönetim Kurulu üyeleri, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Serap Karaoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, İletişim Derneği Başkanı İlhan Alpboğa ve Yönetim Kurulu üyeleri ile ASGD İl Temsilcisi Semih Gülen ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir süre sohbet etti.
Vali Gürel, açıklamasında şunları kaydetti:
"Zor şartlarda ve büyük bir özveriyle kamuoyunu hızlı ve etkili bir biçimde bilgilendirmek amacıyla gece gündüz demeden çalışan tüm basın mensuplarımızın geçtiğimiz hafta kutladıkları 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Önümüzdeki günlerde kutlayacağımız Kurban Bayramının ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyor, tüm İslam aleminin ve Karabüklü hemşehrilerimin Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum."
- Vali Gürel, doğa yürüyüşü yaptı
Vali Gürel, Karabük'te görev yapan kurum müdürleriyle birlikte, Türkiye
'nin en büyük blok ormanları olarak seçilen ve aynı zamanda WWF tarafından korunması gereken 100 alandan biri ilan edilen Yeşil Yenice
ormanlarında doğa yürüyüşü yaptı.
TCDD'na ait yolcu treni ile Yenice ilçesine hareket eden Vali Fuat Gürel'e Vali Yardımcısı Barboros Baran
, Eflani
Kaymakamı Sinan Aşcı, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma
Komutanı Ali Sefa Yılmaz
ve kurum müdürleri eşlik etti.
Eşsiz doğa güzellikleri arasında gerçekleşen tren yolculuğu esnasında makinist kabinini de ziyaret eden Vali Gürel, en şanslı kişilerin makinistlerin olduğunu, vagon yolculuğu esnasında bu güzellikleri bu kadar net görme şansının olmadığını ifade ederek, makinistlere görevlerinde başarılar diledi.
Tuğ'a başsağlığı ziyareti
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla hayatını kaybeden Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi
'nde (POMEM) görevli polis memuru 42 yaşındaki Yücel Demirci için Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'a taziye ziyaretinde bulundu.
Sırrı Tuğ'u makamında ziyaret ederek baş sağlığı dileyen Vergili, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Emniyet camiamızın başı sağ olsun." dedi.