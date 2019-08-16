Son Dakika Haberleri: Karabük'ten kısa kısa
Son Dakika Güncel Haber

Karabük'ten kısa kısa

57 dakika önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, "Saklı Cennetin Yolu Şeker Kanyonu Şenlikleri" kutlama komitesini kabul etti.

Karabük'ten kısa kısa, System.String[]
Karabük Valisi Fuat Gürel, "Saklı Cennetin Yolu Şeker Kanyonu Şenlikleri" kutlama komitesini kabul etti.
Ziyarette, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, İl Genel Meclis üyesi Recep Tetik, Yenice Muhtarlar Derneği Başkanı Ertan Özgü ve tertip komitesinden oluşan heyet tarafından şenlikler hakkında Vali Gürel'e bilgiler verilerek, şenlik davetiyesi takdim edildi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gürel, Yenice Muhtarlar Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan şenliklerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Gürel, programının uygun olması durumunda şenliğe katılacağını söyledi.
Şenlik, 23 Ağustos'ta yapılacak.
Safranbolu'da hasta ziyareti
Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hastanede tedavi gören hastalara moral ziyaretinin devam ettiği bildirildi.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında tedavi gören hastalara acil şifalar, hasta yakınlarına da kolaylıklar diledi.
Safranbolu Belediyesi olarak her zaman halkın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Köse, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı, projelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda kültür müdürlüğü personelimiz ve fırsat buldukça ben de her hafta Safranbolu Devlet Hastanemizde yatmakta olan vatandaşlarımızı ziyaret etme devam ediyoruz. Onlarla sohbet ediyor, moral olmaya gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.
Safranbolu, AK Parti, Karabük, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Metiner'in "AK Parti ömrünü doldurdu" sözlerine Naci Bostancı'dan yanıt
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hareketi iki nedenden dolayı birleşebilir Son Dakika! Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak Seda Bakan anne oldu! Bebeğine Leyla adını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 18:58:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'ten kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]