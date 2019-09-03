Karabük'ten kısa kısa

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) resim, müzik ve grafik tasarımı bölümlerinde özel yetenek sınavları başladı.



KBÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, internet üzerinden 26-30 Ağustos tarihlerinde ön başvurusu alınan öğrenciler için resim, müzik ve grafik tasarımı bölümünde özel yetenek sınavları, fakültenin konferans salonu, stüdyolarında ve atölyelerinde gerçekleştiriliyor.

Resim ve grafik tasarımı bölümlerinin özel yetenek sınavları iki aşamalı, müzik bölümü özel yetenek sınavı ise tek aşamada yapılıyor.

Resim bölümünde birinci aşamada modelden desen sınavı ve ikinci aşamada imgesel desen sınavı uygulandı.

Grafik tasarımı bölümünü tercih eden adaylar ise birinci aşamada modelden desen sınavına tabi olurken ikinci aşamada ise branşa yönelik (hayalden) çizim sınavında yeteneklerini sergiledi.



Müzik Bblümüne başvuran adaylar da müziksel işitme, ezgisel bellek, ritmik bellek, müziksel okuma, müziksel söyleme ve müziksel çalma aşamaları olmak üzere tek aşamada ter döktü.



Özel yetenek sınavlarının tamamlanmasının ardından oluşan puan sıralamasıyla kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler 9-10 Eylül tarihlerinde kayıt yaptıracak.

Okul bahçeleri temizleniyor

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatıyla ilçedeki okulların bahçelerinde yıkama ve çevre temizliği çalışması yapılıyor.



Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, her fırsatta eğitime destek olmaya ve katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek, yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan okul bahçelerinde ve çevresinde temizlik çalışması yaptıklarını, bu çalışmaların yıl içerisine de yayılacağını söyledi.



Eğitime büyük önem verdiğini kaydeden Köse, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın sağlıklı olması, yaşadıkları kente ve daha önemlisi ülkemize faydalı birer birey olarak yetişmeleri en büyük dileğimiz. Bilindiği üzere Safranbolu Belediyesi olarak her fırsatta eğitime dolayısıyla geleceğimiz olan çocuklarımıza destek olacağımızı ifade ediyoruz. Eğitim öğretimin haricinde çocuklarımızın ders aralarını geçirdikleri okul bahçelerimizin temizliğine de önem veriyoruz.

Bu kapsamda Safranbolumuzda bulunan tüm okullarımızın bahçelerinde önce süpürme işlemi, sonra da basınçlı suyla yıkama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dönem içerisinde de devam edeceğiz."

Öte yandan Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından itfaiye yönetmeliği gereğince ilçe sınırları içerisinde yer alan akaryakıt istasyonlarını yangına karşı alınan önlemler konusunda denetim yapıldı.

Safranbolu Kaymakamlığı yeni yerine taşındı

Yıkılacak olan Safranbolu Kaymakamlığı Hizmet Binasının boşaltıldığı ve Kaymakamlık hizmetlerinin yine aynı cadde üzerinde bulunan Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksek Okulu Binası'na geçici olarak taşındığı bildirildi.