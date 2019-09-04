Son Dakika Haberleri: Karabük'ten kısa kısa
Son Dakika Güncel Haber

Karabük'ten kısa kısa

6 saat önce

Karabük'te, 2019-2020 eğitim öğretim yılı eğitim kurumları müdürler kurulu toplantısı yapıldı.

Karabük'ten kısa kısa, System.String[]

Karabük'te, 2019-2020 eğitim öğretim yılı eğitim kurumları müdürler kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Fuat Gürel başkanlığında Karabük Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Fuat Gürel, "Yapılan sınavlarda Karabük ilimizin ilk 10'a girdiğini görüyoruz. İyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak daha iyiyi hedef almamız ve bununla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizi motive ederek başarıyı daha yükseklere çıkaracağız. Karabük orta gelirli insanların yer aldığı bir şehir olması hasebiyle çocukların eğitimine önem veren velilerin olduğu bir bölge." diye konuştu.

Okullara cep telefonu getirilmesini geçen yıl yasakladıklarını, bu yıl da söz konusu yasağın devam edeceğini anlatan Gürel, çocukları cep telefonu, bilgisayar ve televizyondan uzak tutmak için uygun hobiler bulunmasını gerektiğini sözlerine ekledi.

Karabük Belediyesi okul bahçelerini temizliyor

Karabük Belediyesi, okul bahçelerini tazyikli suyla yıkamaya başladı.


Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaklaşan yeni okul dönemi öncesi, öğrencilerin daha temiz ve güzel bir ortamda eğitim görmeleri için okullarda temizlik seferberliği başlattı.

Yeni eğitim yılı öncesi belediye sınırları içerisinde bulunan tüm okulların, bahçe yıkama ve temizlik hizmetlerinin tamamlanması için planlama yapan Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çalışmalarına hız verdi.

Avrupa Şampiyonu Elif Güneri, Kızılay gönüllüsü oldu.


İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elif Güneri, Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç' i ziyaret etti.

Güneri, gönüllülük formunu doldurarak, Türk Kızılay gönüllüsü oldu.

Kızılay, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahibiyle oyun oynayan inek görenleri şaşkına çevirdi
AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ekibini topladı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin para teklifine tepki gösterdi Eymen'in katil annesinin para karşılığı ilişkiye girdiği ortaya çıktı! Devletin çocuğa el koymaması tartışma yarattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 01:21:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'ten kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]