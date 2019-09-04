Karabük'ten kısa kısa

Karabük'te, 2019-2020 eğitim öğretim yılı eğitim kurumları müdürler kurulu toplantısı yapıldı.

Vali Fuat Gürel başkanlığında Karabük Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Fuat Gürel, "Yapılan sınavlarda Karabük ilimizin ilk 10'a girdiğini görüyoruz. İyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak daha iyiyi hedef almamız ve bununla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizi motive ederek başarıyı daha yükseklere çıkaracağız. Karabük orta gelirli insanların yer aldığı bir şehir olması hasebiyle çocukların eğitimine önem veren velilerin olduğu bir bölge." diye konuştu.

Okullara cep telefonu getirilmesini geçen yıl yasakladıklarını, bu yıl da söz konusu yasağın devam edeceğini anlatan Gürel, çocukları cep telefonu, bilgisayar ve televizyondan uzak tutmak için uygun hobiler bulunmasını gerektiğini sözlerine ekledi.

Karabük Belediyesi okul bahçelerini temizliyor

Karabük Belediyesi, okul bahçelerini tazyikli suyla yıkamaya başladı.



Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaklaşan yeni okul dönemi öncesi, öğrencilerin daha temiz ve güzel bir ortamda eğitim görmeleri için okullarda temizlik seferberliği başlattı.

Yeni eğitim yılı öncesi belediye sınırları içerisinde bulunan tüm okulların, bahçe yıkama ve temizlik hizmetlerinin tamamlanması için planlama yapan Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çalışmalarına hız verdi.

Avrupa Şampiyonu Elif Güneri, Kızılay gönüllüsü oldu.



İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elif Güneri, Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç' i ziyaret etti.

Güneri, gönüllülük formunu doldurarak, Türk Kızılay gönüllüsü oldu.