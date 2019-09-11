Karabük'ten kısa kısa

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafından Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulunuldu.

Safranbolu Kaymakamlığı tarafından Misak-i Milli Demokrasi Meydanı'nda yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikram edildi.

Vatandaşlara ikramda bulunan Kaymakam Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, "Muharrem ayı boyunca, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren, milli örf ve adetlerimizin yaşatılmasını simgeleyen aşure günü milletimiz açısından önemli günlerden biridir. Biz de dinimizden ve inancımızdan kaynaklı olan bu güzellikleri yaşatabilmek adına vatandaşlarımızla bir araya geldik. 3 yıldır devam ettirdiğimiz bu geleneği bu yıl da Safranbolu Kaymakamlığı olarak devam ettirdik. Başta Safranbolulu hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin ve tüm İslam aleminin aşure günü kutlu ve mutlu olsun, hicri yılımız mübarek, muharrem ayımız da hayırlı olsun." diye konuştu.

Safranbolu Belediye Başkanlığı ise ikramı belediye önünde yaptı.

Karabük'te asfalt çalışmaları devam ediyor

Karabük Belediyesi, başlattığı sıcak asfalt çalışmasına Fatih Mahallesi ile devam etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Şehrimizde sürdürdüğümüz çalışmalarımız her geçen gün artarak devam ediyor. Hedefimiz Karabük'ü daha modern bir il haline getirmektir. Fatih Mahallesi'nde ekiplerimizin yaptığı sıcak asfalt çalışması devam etmektedir. Belediye olarak mahallelerimizde gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

Safranbolu'da Kültür Merkezi'nde sona yaklaşıldı

Safranbolu Belediye Başkan Elif Köse, yapımı devam eden Leyla Dizdar Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.



Çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirten Köse, "Daha öncede ifade ettiğim gibi Kültür Merkezi Safranbolu için çok önemli bir kazanım. İçerisinde konferans salonları, idari kısın, fuaye, galerileri, kreş, kütüphane, kafeterya gibi pek çok yapıyı barındıracak. Bununla beraber bu önemli kompleks ilçemiz için büyük bir ihtiyacı karşılayacak. İnşallah çok kısa bir süre sonra halkımızın hizmetine sunacağız." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Elif Köse, yapımı Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan Musalla Mahallesi Yunus Emre Mevkisi ile Safranbolu Aile Mezarlı arkası bağlantı yolunda da incelemelerde bulundu.

Köse, burada yaptığı açıklamada, "2 bin metre uzunluğundaki yol ile ilgili çalışmaları kısa sürede başlatacağız. Burada amacımız uzun süredir büyük bir problem olan Tarihi Çarşı bölgemizdeki trafiği rahatlatmak. Bununla birlikte hem yerli ve yabancı misafirlerimizin hem de Safranbolulu vatandaşlarımızın kullanacakları ve tarihi çarşı bölgesine daha kısa sürede ulaşabilecekleri bir güzergahı da tabela ve yönlendirmeler ile destekleyerek faaliyete geçireceğiz." sözlerine yer verdi.