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Karabük'ten kısa kısa

22 dakika önce

Avrupa Zonguldak Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Karakulak, Zonguldak Havaalanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Recep Kahya ve BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.

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Avrupa Zonguldak Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Karakulak, Zonguldak Havaalanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Recep Kahya ve BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.

Mehmet Karakulak, Vergili'yi, 15 Kasım'da Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Zonguldaklılar Derneği kuruluşunun 23. yılında, Geleneksel İnter Kültürel Etkinliği ve Eğitime Katkı dayanışma gecesine davet etti.

Rafet Vergili, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti.

Safranbolu Belediyesi çalışmaları

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çevre, yol, kaldırım çalışmaları ile Barış Mahallesi'nde yapımı devam eden spor kompleksinde inceleme yaptı.

Elif Köse, yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yoğun bir tempo ile çalışmalara başladık. Gerek fen işleri gerek çevre temizliği, ya da su ve kanalizasyon gibi ekiplerimiz hız kesmeden vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu kapsamda mesaim el verdiği süre zarfından ben de ekiplerimizin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Hem çalışmalar hakkında bilgi alıyor hem de mesai arkadaşlarımla sohbet etme fırsatı buluyorum." ifadesini kullandı.

Tüm ekibi ile Safranbolu'ya hizmet etmekten büyük onur duyduğunu kaydeden Köse, vatandaşların da destekleriyle bıkmadan uzanmadan hizmete devam edeceklerini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:26 Kaynak: AA
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