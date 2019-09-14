Karabük'ten kısa kısa

Karabük Valisi Fuat Gürel Keltepe Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Keltepe Kayak Merkezi yolunda devam eden sıcak asfalt, yol genişletme ve iyileştirme çalışmalarını yerinde inceleyen Gürel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gürel, burada yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanı kaplayan kayak merkezinde, biri doğal 2 bin 700 metrelik 4 pist, 873 metre telesiyej, 690 metre teleski ile günübirlik dinlenme tesislerinin bulunduğunu söyledi.

İncelemeye, Vali Yardımcısı Barboros Baran, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül ve maden mühendisi Orhan Nallı katıldı.

Vali Gürel "Farmer's Fair Batı Karadeniz 4. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı"nı ziyaret etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Farmer's Fair Batı Karadeniz 4. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı"nı ziyaret etti.

Fuarda stantları gezen Gürel, yaptığı açıklamada, fuarın tarım ve hayvancılık sektöründeki son gelişmelerin doğrudan halka tanıtılması açısından önemli rol oynadığını söyledi.

Karabük'te vatandaşlara aşure dağıtıldı

MHP Karabük Kadın Kolları tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, il başkanlığı önündeki etkinlikte yaptığı konuşmada, muharrem ayı boyunca birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiğini söyledi.

Yapılan duanın ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.