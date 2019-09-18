Son Dakika Haberleri: Karabük'ten kısa kısa
Son Dakika Güncel Haber

Karabük'ten kısa kısa

17 dakika önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR), staj için meslek lisesi öğrencilerine kapılarını açtı.

Karabük'ten kısa kısa, System.String[]

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR), staj için meslek lisesi öğrencilerine kapılarını açtı.

Karabük il genelindeki meslek liselerinde eğitim gören 120 öğrenci, bugün KARDEMİR'de 2019-2020 dönemi beceri eğitime başladı.

Yeni beceri eğitim döneminin başlaması nedeniyle KARDEMİR Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen açılış törenine, staj görecek öğrenciler, aileleri, okul müdürleri ve öğretmenleri ile KARDEMİR İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ ve Eğitim Müdürü Burcu Öztürk de katıldı.

Öğrencilerin her konudaki önerilerine de her zaman açık olduklarını belirten Uğur Altundağ, burada yaptığı konuşmada, tüm öğrencilere başarı dolu bir staj dönemi diledi.


Beceri Eğitimine başlayan öğrenciler, açılış programının ardından aileleri ve öğretmenleri ile birlikte fabrika da düzenlenen teknik geziye katıldı.

CHP'den temizlik etkinliği açıklaması

CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kent Meydanı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören sırasında yaptıkları çevre temizliğine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin tepki gösterdiğini hatırlattı.

Çakır, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, amaçlarının halka çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaları için mesaj vermek olduğunu ancak konunun başka yerlere çekildiğini savundu.

Meslek Lisesi, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'nun devredilmesine karşı çıktığı Tank Palet Fabrikası resmen ASFAT A.Ş'ye geçti
Tuzla'daki fabrika yangını kontrol altına alındı AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik çok konuşulan yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu İBB Başkanı İmamoğlu, sanatçıları ağırladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 18:53:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'ten kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]