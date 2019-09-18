Karabük'ten kısa kısa

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR), staj için meslek lisesi öğrencilerine kapılarını açtı.

Karabük il genelindeki meslek liselerinde eğitim gören 120 öğrenci, bugün KARDEMİR'de 2019-2020 dönemi beceri eğitime başladı.

Yeni beceri eğitim döneminin başlaması nedeniyle KARDEMİR Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen açılış törenine, staj görecek öğrenciler, aileleri, okul müdürleri ve öğretmenleri ile KARDEMİR İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altundağ ve Eğitim Müdürü Burcu Öztürk de katıldı.

Öğrencilerin her konudaki önerilerine de her zaman açık olduklarını belirten Uğur Altundağ, burada yaptığı konuşmada, tüm öğrencilere başarı dolu bir staj dönemi diledi.



Beceri Eğitimine başlayan öğrenciler, açılış programının ardından aileleri ve öğretmenleri ile birlikte fabrika da düzenlenen teknik geziye katıldı.

CHP'den temizlik etkinliği açıklaması

CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kent Meydanı Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören sırasında yaptıkları çevre temizliğine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin tepki gösterdiğini hatırlattı.

Çakır, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, amaçlarının halka çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaları için mesaj vermek olduğunu ancak konunun başka yerlere çekildiğini savundu.