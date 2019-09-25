Karabük'ten kısa kısa

Karabük Üniversitesi Roket Takımı (KABUROT) öğrencilerinin TEKNOFEST'te düzenlenen "Roket Yarışması'nda", "Alçak" ve "Yüksek İrtifa" kategorilerinde ödül aldığı belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, TEKNOFEST 2019 kapsamında Roketsan Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen atışlarda KABUROT, geliştirdikleri iki roket ile başarıyla atış yaptığı ve iki kategoride de başarı elde eden tek takım olduğu bildirildi.

Safranbolu MYO gastronomi alanına yeni yaklaşım getirecek

Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksek Okulu (MYO) Turizm ve Otel İşletmeciliği programı bünyesinde hazırlanan "International Synthesis of Seafood Cooking and Presentation Methods" isimli proje, Avrupa Birliği Erasmus+Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar kategorisinde 2019 yılında kabul edilen ve desteklenen 35 projeden biri oldu.

Uluslararası iş birliği ile gastronomi alanına yeni bir yaklaşım getirecek olan proje ile üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin deniz ürünlerinin İspanyol ve İtalyan mutfağı ile sentezinin yapılması hedefleniyor.

Rektör Polat, KBÜ'nün uluslararasılaşma serüvenini anlattı

Karabük Üniversiyesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), "Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı"na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Polat'ın çalıştayda Karabük Üniversitesinin kısa süre içerisinde uluslararasılaşması ile dünyanın en iyi ilk bin üniversitesi arasına girme serüvenini anlattığı kaydedildi.

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Dim'den, AA'ya ziyaret

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Anadolu Ajansı (AA) Karabük Bürosunu ziyaret etti.

Büro sorumlusu Ahmet Özler'den çalışmalar hakkında bilgi alan Dim, başarılar diledi.

Karabük'te "dumansız araçlar" uygulaması

Karabük'te, trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ile tüm ilçelerde asayiş ve trafik ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde, araçlarda sigara içilip içilmediği kontrol edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Kontrollerde 810 şahsın GBT kaydı sorgulandı. Bir aranan şahıs yakalandı. 425 araç ve araç sürücüsü kontrol edildi. 25 araç sürücüsüne araç içerisinde sigara içildiğinden dolayı 3 bin 825 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 11 araç sürücüsüne çeşitli eksikliklerden dolayı 2 bin 630 lira idari para cezası verildi ve 4 araca trafikten men işlemi yapıldı." denildi.