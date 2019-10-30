Karabük'ten kısa kısa

Karabük Valisi Fuat Gürel, halk günü toplantısı yaptı.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İŞKUR Müdürü Coşkun Güven ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz katıldı.

Vatandaşlar ile özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen şikayet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

Fergana Devlet Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Özbekistan'da bulunan Fergana Devlet Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Fergana Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ravshan Maksudov ve KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar tarafından imzalanan protokolle, Mevlana Değişim Programı başta olmak üzere, akademik personel değişimi, ortak araştırma projeleri, ortak çalıştay ve konferans düzenleme, öğrenci değişimi ile eğitim programlarına ortak katılım yönünde kararlar alındı.

KBÜ'de "Türkoloji Paneli" yapıldı

Karabük Üniversitesi Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Karabük Türkoloji Dergisi iş birliğinde gerçekleşen Türkoloji Paneli'nde bilim insanları ve uzmanlar bir araya gelerek, Türk dili, kültürü, sanatı, tarihi ve coğrafyası gibi alt başlıkları içeren Türkoloji alanında bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ağarı, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.