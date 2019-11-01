Karabük'ten kısa kısa

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kaymakam Fatih Ürkmezer, özel bir kolej tarafından düzenlenen "Master 6 Meslek Uzmanlari ile Kariyer Söyleşileri" etkinliğine katıldı.

Kaymakam Ürkmezer, öğrencilerle yaptığı söyleşide, eğitim-öğretim hayatını ve öz geçmişini anlatarak, kaymakamlık mesleğini tanıttı.

Kitap okumanın faydalarını anlatarak öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Ürkmezer, yabancı dil bilmenin de avantajlarına değindi.

Karabük İl Genel Meclis toplantısı yapıldı

Karabük İl Genel Meclisinin kasım ayı ilk toplantısı, Meclis Başkanı Hasan Yıldırım başkanlığında İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Yıldırım, kasım ayının bütçe ayı olduğunu, bu ayda İl Özel İdaresinin 2020 yılı bütçesinin görüşülüp karara bağlanacağını söyledi.

Yıldırım'ın konuşmasının ardından gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine geçildi.

Beyaz lahana "Ata Tohumu Ata Toprağında" projesi kapsamına alındı

Eskipazar ilçesinde ekimi yapılan, Karabük ve Bolu pazarlarında rağbet gören beyaz lahana, "Ata Tohumu Ata Toprağında" projesi kapsamına alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, yaptığı açıklamada, kendine has aroması ve tadı olan beyaz lahana yetiştiriciliğinin Eskipazar ilçesinde yapıldığını söyledi.

Beyaz lahananın ekim alanlarında ciddi azalma olduğunun tespit edildiğini belirten Ayvalık, lahananın "Ata Tohumu Ata Toprağında" projesi kapsamına alındığını kaydetti.

Başkan Köse'den hasta ziyareti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan hastane ziyaretlerine katıldı.

Başkan Köse, ziyarette hastalarla bir süre sohbet etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelinin her hafta hastaları ziyaret ettiğini anlatan Köse, "Amacımız hasta ve hasta yakınlarına hem moral vermek hem de her koşulda yanlarında olduğumuzu belirtmek. Bu anlamda ziyaretlerimiz ara vermeden devam edecek. Onları mutlu görmek tabii ki bizleri fazlası ile memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarının bakımı devam ediyor

Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokak hayvanlarına yönelik tedavi ve bakım hizmetleri sürdürüyor.

İlgili personel tarafından sokak hayvanlarının ameliyat ve tedavileri yapıldıktan sonra, en az 3 gün gözetim altında tutuluyor. Kayıt altına alınan sokak hayvanları bir süre Karabük Belediye barınağında bakılarak alındığı ortama geri bırakılıyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili de yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanların sağlıklı bir yaşam hakkı olduğunu belirtti.

Hayvan dostu bir yerel yönetim anlayışı geliştirdiklerini aktaran Vergili, "Sokak hayvanlarına yönelik tedavi ve bakım hizmetlerimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.