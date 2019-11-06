Karabük'ten kısa kısa

Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberinde Vali Yardımcısı Barboros Baran, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül ile Düzce– Karapınar grup yolunda devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler tarafından devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Vali Gürel, yaptığı açıklamada, " Eskipazar, Ovacık ve Eflani ilçelerimizde 2019 yılı asfalt programımızı bitirdik. Safranbolu ilçemizde son grup yolu olan Düzce-Karapınar grup yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledik, hafta sonuna kadar buradaki çalışmaları bitirmeyi planlıyoruz. Yenice ilçemizde ve merkez ilçemizde 5 köy yolumuz kaldı, 15 güne kadar bu yollarımızı da bitirmeyi planlıyoruz. 90 kilometrelik sıcak asfalt hedefimizin 75 kilometrelik kısmı şuan itibariyle tamamlandı, inşallah en kısa sürede 15 kilometrelik kısmı da bitirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Gürel ayrıca Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu'nu da ziyaret etti.



YAPEX Fuarı'nda Safranbolu standına ziyaretçi akını

Tarihi Kentler Birliği desteği ve ÇEKÜL Vakfı İşbirliği ile Antalya'da düzenlenen YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı ve İş Platformu'nda yer alan Safranbolu standı ziyaretçi akınına uğradı.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Elif Köse, şunları kaydetti:

"Burada küçük bir Safranbolu oluşturduk. Safranbolu lokumundan Safran çiçeğine, tanıtım broşüründen bazı lezzetlerimize kadar pek çok obje ile ilçemizi tanıtmaya, projelerimizi anlatmaya gayret ediyoruz. Amacımız katılım sağladığımız tüm platformlarda turizm potansiyelimizi arttırmak ve ilçemizi daha geniş kesimlere tanıtmak. Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden birisi de Antalya. Hem restorasyon hem renovasyon hem tarihi kentler bir arada olduklarında akla ilk olarak Safranbolu geliyor. Yine turizm alanında hem yerli işletmecilere hem turist gezdiren ajanslara en yakın nokta Antalya. Burada çok sayıda turizmci ve ajansla bir araya gelme fırsatı yakalayacağımızı düşünüyorum. Fuarda aynı zamanda restorasyon ve tarihimizi korumaya yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmaları da katılacağımız çeşitli panel ve etkinlikte aktaracağız."

Vali Gürel, Halk Günü'nde vatandaşları dinledi

Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilecekleri Halk Günü Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapıldı.



Toplantıya, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İŞKUR Müdürü Coşkun Güven, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz ve Valilik Açık Kapı Birim Sorumlusu katıldı.

Vali Gürel, kendisine iletilen şikayet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

Vali Gürel ayrıca Yeni Mahalle'ye geçerek vatandaşları dinledi, Salı Pazarı'nı ziyaret etti.



Özlem Aras Gürel: "İyilik insanları birbirine bağlayan altın zincirdir"

Karabük Valisi Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Valiliğinin yürüttüğü "Şefkat Eli Projesi" kapsamında sürdürdüğü aile ziyaretlerine devam ediyor.

Proje kapsamında Karabük merkezde üç aileyi evlerinde ziyaret eden Özlem Aras Gürel, yaptığı açıklamada, "Devletimiz bütün kurumları ile birlikte, engelli, yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her daim yanında. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak devletin bütün imkanlarıyla maddi ve manevi olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında. Dünyada sosyal politikalar konusunda en hassas ülkelerden biriyiz. Vatandaşlarımızın evlerine misafir olmaya devam edeceğiz." sözlerine yer verdi.

Gürel, ailelerin eğitim, sağlık ve ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını ifade etti.

Gürel'e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz eşlik etti.