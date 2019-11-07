Karabük'ten kısa kısa

Karabük Valisi Fuat Gürel, Ovacık ilçesinde yaşayan dezavantajlı iki aileyi evlerinde ziyaret etti.

Ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilenerek onlara çeşitli hediyeler veren Vali Gürel, ailelerle bir süre sohbet ederek istek ve sorunlarını dinledi.

Amaçlarının devletin vatandaşın yanında olduğunu hissettirmek olduğunu ifade eden Vali Gürel, insanlar arasında sevgi, saygı, karşılıklı güven ve merhamet duygularının yeşermesinde birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesinde yaşlı, hasta ve engelli insanlarımızın ziyaret edilmesinin hem dini hem de insani bir görev olduğunu belirtti.

Ziyaretlerde Vali Gürel'e, Ovacık Kaymakam Vekili Musa Ayyıldız, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Yılmaz, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı eşlik etti.

Muhtarlar toplantısı Ovacık'ta yapıldı.



Vali Gürel, Ovacık ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini ve sorunlarını dinledi.



Ovacık Hasan Denli Kültür Evi Çok Amaçlı Salonda gerçekleşen toplantıda, yatırımcı kurum müdürleri tarafından ilçede ve köylerde yapılan, yapımı devam eden ve biten çalışmalar ile verilen hizmetler hakkında bilgi verildi.

Vali Gürel ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından Ovacık ilçesine ataması yapılan Kaymakam Vekili Musa Ayyıldız'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Karabük Belediye Meclis Toplantısı

Karabük Belediye Meclisi, Kasım ayı toplantısını Belediye Başkanı Rafet Vergili başkanlığında yaptı.

Kasım toplantısının yeni yapılan salonda gerçekleştirildiğine dikkati çeken Vergili, Karabük'e "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Daha sonra komisyon raporları ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda, bazı maddeler incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.

Başkan Vergili, "8 Kasım Karabük'ün var olma günüdür"



Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 5 Nisan 1994 yılında dönemin hükümeti tarafından ekonomik tedbirler çerçevesinde özelleştirilmesine, bunun mümkün olmaması halinde kapatılması kararı verilen Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) için 8 Kasım 1994'te hayatın durdurulduğu kentteki eylemlerin unutulmadığını anlattı.

Başkan Vergili, "Azmin, inancın, birlikteliğin, insanların inandıkları dava için bir araya geldiğinde neler yapabileceğinin en güzel örneği, bir şehrin ben yaşamak istiyorum diye haykırdığı, tek yürek, tek vücut olduğu gün 8 Kasımdır. KARDEMİR bugün üretiyor ve ayakta kalıyor ise, yatırımlar yapıyor ise bu çelik işçisinin gösterdiği sabrın, üretimden gelen gücünün başarısıdır. Bunu kişiselleştirmek isteyenlere geçmişte olduğu gibi gelecekte de asla müsaade etmeyeceğiz. Herkes çelik işçisinin azmine, çabasına ve davasına olan inancına saygı göstermek zorundadır. Çünkü Karabük olarak bir daha 8 Kasımları, bir daha acı tecrübeleri yaşamak istemiyoruz." ifadesini kullandı

25 yıl önce Karabük halkı, siyasetçisi, esnafı ve sivil toplum örgütleri ile birlikte bir destan yazdığını ifade eden Başkan Vergili, bu tarihe sahip çıkmaya devam edeceklerini, bu yüzdende Karabük'teki bütün olayların içinde olacaklarını belirtti.

Ekmek fırınlarına denetim



Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve standartlara uygun ekmek tüketimini sağlamak amacı ile ekmek üretimi ve satışı yapılan işletmelerde gramaj ve etiket kontrolü denetimlerini sürdürüyor.



Denetimleri sıklaştıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kontroller sırasında iş yerlerine gerekli uyarılarda bulunuldu.

Karabük Belediye Başkanı Vergili, "Amacımız ceza yazmak değil. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde unlu mamulleri tüketebilmelerini sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.