Son Dakika Haberleri: Karabük'ten kısa kısa
Son Dakika Güncel Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük'ten kısa kısa

6 saat önce

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Komite Toplantısı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında yapıldı.

Karabük'ten kısa kısa, System.String[]

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Komite Toplantısı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, gelecek yıl düzenlenecek festivalin daha geniş kapsamlı yapılması konusunda komite üyeleri birleşti.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Köse, 2020 yılında yapılacak festivalin hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin çok daha kapsamlı ve nitelikli olabilmesi için bir araya geldiklerini belirten Köse, "Hem belgesel hem de kültürel anlamda festivalimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Bunu da başaracak güçteyiz. Destek veren ve gerçekleştirdiğimiz toplantıya katılım sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Köse'den kan bağışına destek

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Türk Kızılayı Safranbolu Temsilciliği ve özel bir okul tarafından gerçekleştirilen "Haydi Gönüllü Kan Bağışı Zamanı", "Gelin Siz de Kan Bağışıyla Bir Hayat Kurtarın" etkinliğine katıldı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Köse'nin yanı sıra başkan yardımcıları Halil Bakkal ve Ahmet Şahin, özel okulun öğretmen ve öğrencileri, vatandaşlar ile belediye personeli katıldı.

"Emekliler Evi" açılıyor

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından 29 Kasım 2018'de düzenlenen tören ile temeli atılan "Emekliler Evi" projesinin açılışı, yarın İnönü Caddesi Safran Sokak'ta gerçekleştirilecek.

Başkan Vergili, yaptığı açıklamada, emekli vatandaşların emeklilik süreçlerini daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri ve kaliteli vakit geçirebilmeleri için "Emekliler Evi" projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

"Gençler Safranbolu Safranına Sahip Çıkıyor" projesi

Safran bitkisinin geleceğe taşınması ve öğrencileri tarımla tanıştırmak amacıyla Kaymakam Fatih Ürkmezer tarafından başlatılan "Gençler Safranbolu Safranına Sahip Çıkıyor" projesi, öğrenciler tarafından yapılan uygulamalarla devam ediyor.

İlk olarak Yazıköy İlköğretim Okulu'nda gerçekleşen proje, ilçe genelindeki öğrencilere verilen eğitimlerle safranın yetiştirilme süreçleri, ekonomik değeri ve sağlık yönünden faydaları gibi bilgiler anlatılıyor.

Film Festivali, Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne, "Bu öldü, bunu alın" dedi
130 bin metal işçisini ilgilendiren zam pazarlığı devam ediyor! Sendika yüzde 26 zam istedi AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam istifa etti Koalisyon sözcüsü, terör örgütünün eğitimlerini PKK sloganıyla kutladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 23:00:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'ten kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]