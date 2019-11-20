Karabük'ten kısa kısa

Karabük Organize Sanayi Bölgesi (KARORSAN) Müteşebbis Heyet toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında gerçekleştirildi.



Karabük Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıya KARORSAN Yönetim Kurulu Başkanı Vali Fuat Gürel, Başkan Vekili Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Müteşebbis Heyeti Başkan Vekili Mustafa Çelenli, Yönetim Kurulu üyeleri ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.



Gündem maddeleri üzerine detaylı ve kapsamlı görüşmelerin yapıldığı Müteşebbis Heyet Toplantısı, gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Vali Gürel, Eskipazar mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Eskipazar Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonda gerçekleşen toplantıya, Eskipazar Kaymakamı Emah Bütün, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, kurum müdürleri, Eskipazar İl Genel Meclis üyeleri Sunay Yaka ve Sırrı Şen, ilçe protokolü ile Eskipazar ilçesi mahalle ve köy muhtarları katıldı.



Yatırımcı kurum müdürleri tarafından ilçede ve köylerde yapılan, yapımı devam eden ve biten çalışmalar ile verilen hizmetler hakkında Vali Gürel ve muhtarlara bilgilerin verildiği toplantıda kürsüye gelerek bilgilendirmelerde bulunan kurum müdürleri kendi kurumlarını ilgilendiren konularda mahalle ve köy muhtarları sırayla söz alarak talep ve isteklerini bildirdi.

Muhtarların tüm taleplerinin değerlendirileceğini ve sorunların çözümü noktasında gerekenin yapılacağını belirten Vali Gürel, sorunlar ve taleplerle ilgili olarak kurum müdürlerine söz vererek, onların da görüşlerini aldı.

Vali Gürel'den, Eskipazar Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti

Vali Fuat Gürel, İçişleri Bakanlığı tarafından asaleten Eskipazar ilçesine ataması yapılan ve geçtiğimiz ay göreve başlayan Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün'e "Hayırlı Olsun" ziyaretinde bulundu.



İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, İl Genel Meclis üyeleri ve kurum müdürleri ile birlikte Kaymakamlık Makamında Kaymakam Bütün ile bir süre sohbet eden Vali Gürel, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Vali Gürel ayrıca, Eskipazar'da şehit ailelerini ve devletin desteğine ihtiyacı olan bir aileyi ziyaret etti.

AB Hibe Programlarına Proje Hazırlama Eğitimi başladı

Karabük Valiliği Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan ve 20-22 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "AB Hibe Programlarına Proje Hazırlama Eğitimi" çalışması başladı.



Valilik Büyük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim çalışmasının açılış toplantısında, Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından eğitim çalışmasına katılacak personel yer aldı.



Eğitim toplantısının açılış konuşmasını yapan Vali Gürel, düzenlenen eğitim çalışmasını önemsediklerini ifade etti.

Halk Günü toplantısı

Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilecekleri Halk Günü Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.



Toplantıya, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, İŞKUR Müdürü Coşkun Güven, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Kıymet Boztaş, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Turhan Sarıcı ve Valilik Açık Kapı Birim Sorumlusu katıldı.



Vatandaşlar ile özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen şikayet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.



Rektör Polat'tan, Güney Afrika'nın önde gelen üniversitelerine ziyaret



Uluslararası Yüksek Eğitim Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne giden Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, zirveden önce Güney Afrika'nın önde gelen üniversiteleri ile önemli görüşmelerde bulundu.



KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından Times Higher Education'ın (THE) 2020 sıralamasında dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi arasına giren Karabük Üniversitesinin, en iyi üniversiteler sıralamasında yer alan diğer üniversitelerle iş birliği ağını güçlendirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda Uluslararası Yüksek Eğitim Zirvesine katılmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne giden Rektör Polat, ziyaretten önce Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önde gelen üniversiteleri ile akademik iş birliği yapmak için görüşmelerde bulundu. Yapılan görüşmeler sonucunda bu üniversitelerle akademik iş birliğinin geliştirilmesi ile Mevlana Değişim Programı ve Memorandum anlaşmaları yapılması kararlaştırıldı. Görüşmelerde ayrıca Karabük Üniversitesi yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, tez aşamasında araştırma yapmak için söz konusu üniversiteleri ziyaret etmeleri için anlaşmaya varıldı." denildi.

Ayrıca Rektör Polat'ın Türk Büyükelçiliği ve Yunus Emre Ensitüsünü de ziyaret ettiği kaydedildi.

Başkan Vergili, "Karabük çağ atlayacak"



Karabük Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiği ve Karabük

Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından 29 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen törenle

temeli atılan "Emekliler Evi ve Hürriyet Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi" projesi İnönü

Caddesi Safran Sokak'ta düzenlenen törenle açıldı.



Açılış törenine, Vergili'nin yanı sıra, Safranbolu

Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Defterdarı Osman Koçaş, Yortan Belediye Başkanı Ali Şık,

Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Türkiye Emekliler Derneği Karabük Şube

Başkanı Celal Bulut, Tüm Emekliler Dul ve Yetimler Derneği Karabük Şube Başkanı Mevlüt

Taştepe, meclis üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Bir konuşma yapan Başkan Rafet Vergili, "Karabük çağ atlayacak" dedi.

Belediye Personeline "Stres ve Öfkeyle Baş Etme Yöntemleri" semineri verildi



Karabük Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim programı kapsamında belediye personeline "Stres ve Öfkeyle Baş Etme Yöntemleri" konulu seminer verildi.



Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Zengin'in konuşmacı olarak katıldığı seminer, Karabük Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.



Seminere belediye birim amirleri, müdürleri ve personeli katıldı.

Başkan Köse, "Çözüm odaklı çalışmaya devam ediyoruz"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Halk günü toplantıları, mahalle ziyaretleri, muhtarlar toplantıları, esnaf ziyaretleri ile karşılıklı istişare içerisinde çözüm odaklı çalışmaya devam ediyoruz." dedi.



Başkan Köse'nin talimatı ve katılımı ile devam eden Halk Günü Toplantısı Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.



Başkan Köse ve birim müdürleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı toplantıda vatandaşların istekleri dinlendi, talepleri alındı.



Toplantıda bir konuşma yapan Köse, Safranbolulu vatandaşlarla bire bir görüşerek sorunları ilk ağızdan dinlemenin çok daha faydalı olduğunu ifade ederek, "Halk günü toplantıları, mahalle ziyaretleri, muhtarlar toplantıları, esnaf ziyaretleri ile karşılıklı istişare içerisinde çözüm odaklı çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.



Ağaç budama çalışmaları

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Amirliği, mevsim şartlarına bağlı olarak yeşil dokunun daha sağlıklı gelişebilmesi için, ağaç budama çalışmalarına başladı.