Karabük'ten kısa kısa

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Asayiş Şube ve Toplum Destekli Polislik Şube müdürlükleri ile 3 Nisan Şehit Nazif Topsakal Polis Merkezi Amirliği ekipleri, özel hazırlanan broşürleri kent merkezinde vatandaşlara verdi.

Ekipler ayrıca, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla '155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine' ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği "Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)'in kullanımını anlattı.

Yenice'de iki ayrı trafik kazası

Yenice ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

İlçe merkezinden Karabük'e gelen Ö.D. yönetimindeki 67 AL 055 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Otomobilde hasarın oluştuğu kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Diğer kaza ise Şeker Kanyonu girişinde meydana geldi. İlçe merkezinden Karabük'e gelen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, ilçe çıkışında kontrolünü kaybederek refüje düştü.

Sürücüsünün yara almadığı kazada hasar meydana geldi.

AFAD eğitim kampı düzenledi

Karabük Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ovacık ilçesinde gönüllülere eğitim verdi.

AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllülere ihtiyaç duyulan her türlü eğitimi verdiklerini belirtti.

Gönüllülüğün önemine değinen Erbay, illerinde 500 gönüllü olduğunu, bunları sürekli eğittiklerini kaydetti.

Okul bahçeleri asfaltlanıyor

Karabük Belediyesi, okul bahçelerinde asfalt çalışmalarına devam ediyor.



Yapılan asfalt çalışmalarıyla okul bahçelerinin daha düzgün olması, öğrencilerin daha rahat hareket etmesi, çamur ve kirli ortamdan kurtulması hedefleniyor.



Eğitimin her zaman için desteklenmesi ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, eğitim ortamının rahat olması için belediye olarak üzerilerine düşeni yaptıklarını ve bundan sonrası için de yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkan Vergili, "Çocuklarımızın teneffüslerde okul bahçesinde rahatça oynayabilmeleri için ekiplerimiz okul bahçelerinde asfalt çalışması yapıyor. Çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim almaları, oyun oynamaları ve mutlu olmaları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bizler geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha iyi bir ortamda eğitim sağlama gayreti içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Safranbolu'da temizlik işleri

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



Müdürlükten yapılan açıklamada, "Temizlik görevlilerimiz, sonbahar döneminde kuruyan yaprakların şehir merkezinde çevre kirliliği oluşturmaması için çalışmaları hızlandırdı. Bununla beraber cadde ve sokaklarda yağmur drenaj ızgaralarının üzerine ağaçlardan dökülen yaprakları da topluyor. Yine tüm ilçede ağaç budama çalışmalarımız da devam etmekte." denildi.

Karabük'lü hakem VAR eğitimine davet edildi

Karabük'ün klasman hakemlerinden Mustafa Hakan Belder, merkez hakem kurulu tarafından İstanbul Riva da yapılacak VAR eğitimine davet edildi.

1. ve 2. Lig ile Türkiye Kupası ve alt liglerde görev alan Belder, Süper Lig hakemi olma yolunda basamakları tırmanıyor.