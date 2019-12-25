Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

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Karabük'ten kısa kısa

6 saat önce

Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilecekleri Halk Günü Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

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Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilecekleri Halk Günü Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı vekili Numan Tahir Şimşek, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İŞKUR Müdürü Coşkun Güven, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz ve Valilik Açık Kapı Birimi sorumlusu katıldı.

Vatandaşlar ile özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

KBÜ'de "Musiki Sohbetleri" söyleşi yapıldı

Karabük Üniversite (KBÜ) Dil-Kültür Öğrenci Topluluğu tarafından, musiki hakkında müzakereler yapmak ve bilgi vermek amacıyla "Musiki Sohbetleri" söyleşisi gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda Öğr. Gör. Can Doğan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Demirci'nin yanı sıra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serbülend Arpa katıldı.

Musikinin İslam'daki yeri ve öneminin konuşulduğu söyleşide ayrıca musiki aletlerinin tanıtımı yapıldı. Zaman zaman karşılıklı soru cevap şeklinde devam eden söyleşinin sonunda katılımcı akademisyenler tarafından konser verildi.

Safranbolu'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile başlatılan ve belirli periyotlar halinde gerçekleştirilen muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Başkan Köse'nin ev sahipliğindeki toplantıya Meclis 1. Başkan Vekili Onur Varlı, başkan yardımcıları Halil Bakkal ve Ahmet Şahin, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ile muhtarlar katıldı.

Karşılıklı görüş alış verişi içerisinde geçen toplantıda söz alan muhtarlar, mahallelerinin sorunlarını ve vatandaşların taleplerini rahatlıkla ilgili birimlere aktarma imkanı bulduklarını ifade ederek, Başkan Köse ve ekibine teşekkür etti.

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü değerlendirme toplantısı

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019 yılı çalışmalarının değerlendirildiği ve 2020 yılında yapılacak çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çelik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, İl Müdürü Çetin Ayvalık, il müdür yardımcıları, ilçe ve şube müdürleri katıldı.

Ayvalık, toplantıda yaptığı konuşmada, 2019'da farklı alanlarda yapılan çalışmalarda başarılı ve güzel bir yıl geçirdiklerini söyleyerek, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:48 Kaynak: AA
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