Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (Kardemir) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan'ı ziyaret etti.

Yolbulan'a hayırlı olsun temennisinde bulunan Vali Gürel, çalışmalarında başarılar diledi.

"Kuşlara Bir Damla Umut" projesi

Vali Fuat Gürel, Cumayanı Ortaokulu'na gerçekleştirdiği ziyarette 2-B sınıf öğretmeni Nurcan Güven Sancı ve öğrencileri tarafından "Kuşlara Bir Damla Umut' projesi kapsamında soğukta yem bulmakta zorlanan kuşlar için geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları kuş yemliklerini okul bahçesinde bulunan ağaçlara astı.

Vali Gürel, yaptığı açıklamada, kuşların kış aylarında yem bulmalarının zor olduğunu söyledi. Duyarlı davranışın tüm okullara, öğretmenlere ve öğrencilere örnek olmasını temenni eden Gürel, "Kuşlara Bir Damla Umut' projesine destek olan tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

KBÜ'de Türk Halk Müziği konseri

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat Dalı öğrencileri, Öğr. Gör. Hüseyin Özpınar şefliğinde Türk Halk Müziği konseri verdi.

Safranbolu Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'ndaki konserde Türk Halk Müziğinin sevilen eserlerini seslendiren koro, dinleyenlere doyumsuz bir müzik akşamı yaşattı.

Öğrencilerden oluşan 16 kişilik koro, 13 orkestra üyesi eşliğinde solo ve koro halinde yaklaşık 15 eser seslendirdi. Konserde, Isparta'dan Kars'a, İzmir'den Azerbaycan'a birçok yöreye ait türkülere davetliler de alkışlarla eşlik etti.

Öğr. Gör. Gülcan Ertan Hacısüleymanoğlu ve konsere konuk olarak katılan Öğr. Gör. Can Doğan söyledikleri uzun hava ve türkülerle davetlilerden büyük beğeni toplarken, öğrenciler de performanslarıyla büyük alkış aldı.

Erdoğan'dan Başkan Vergili'ye ziyaret

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Vergili, Karabük ve belediye çalışmaları hakkında bilgiler verirken, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Erdoğan da Vergili ve ekibine başarılar diledi.

Ziyarette, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan da yer aldı.

Safranbolu Belediyesinde Halk Günü Toplantısı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile perşembe günleri belediye meclisi toplantı salonunda Halk Günü Toplantısı gerçekleşti.



Köse, yaptığı açıklamada, "Toplantılara başlamamızın ana nedeni, vatandaşlarımızın Safranbolu Belediyesinden yapılmasını istedikleri hizmetleri ilk ağızdan iletebilmeleri ve sorunlara karşılıklı istişare içerisinde çözüm üretebilmek. Halkımızın yoğun katılımı ve olumlu geri dönüşleri doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır." dedi.



Halk Günü Toplantılarının gelecek yıl da devam edeceği bildirildi.