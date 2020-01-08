Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

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Karabük'ten kısa kısa

6 saat önce

Karabük Valiliği tarafından başlatılan vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilecekleri "Halk Günü Toplantısı" Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek başkanlığında yapıldı.

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Karabük Valiliği tarafından başlatılan vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilecekleri "Halk Günü Toplantısı" Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek başkanlığında yapıldı.


Toplantıya, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Mustafa Çalış katıldı.

Vatandaşlarla tek tek görüşen Şimşek, kendisine iletilen şikayet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimat verdi.


Safranbolu'da yağmur suyu hattı çıkış çalışması

Safranbolu Belediyesi tarafından İsmetpaşa Mahallesi girişinde bulunan köprüde yağmur suyu hattı çıkış çalışması başlatıldı.

Belediyenin tüm birimleriyle yeni yılda da ilçede en iyi hizmeti verebilmek için çalışacağını ifade eden Belediye Başkanı Elif Köse, "Arkadaşlarımız olumsuz hava koşullarına karşın büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyor. İsmetpaşa Mahallemizdeki drenaj hattı işlemi ile diğer birimlerimiz de program dahili ya da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda diğer mahallelerimizde çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Halkla İlişkiler, Karabük Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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