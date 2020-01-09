Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Belediyesi 2 bin ceviz fidanı dikimi yaptı.

Dikilen her ağacın çocukların geleceği olduğunu belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, geride bırakılan 11 yıl içerisinde yaklaşık 150 bin fidanı toprakla buluşturduklarını, hedeflerinin her zaman daha yeşil bir Karabük olduğunu bildirdi.

Ekiplerin parklar da ağaç dikme çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Vergili, ayrıca şehrin değişik bölgelerine 2 bin de ceviz fidanı diktiklerini, havası daha temiz, çevresi daha güzel bir Karabük için bundan sonra da çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.

Safranbolu ve Amasra kardeş şehir oldu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır arasında imzalanan protokol ile Safranbolu ve Amasra Kardeş Şehir oldu.



Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, "Amasra, aynı Dünya Miras Kenti Safranbolu'muz gibi bölgemizin en önemli turizm kentlerinden birisi. Sayın başkanımız ile daha önceki görüşmelerimiz esnasında kardeş şehir fikri otaya çıkmıştı. Bugün bunun ilk adımını atmış bulunuyoruz. Bu protokolle ortak projelerle her iki kenti ekonomik ve kültürel olarak destekleyecek, ortak paydamız olan turizm alanında çok daha önemli çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Amasra Belediye Başkanımız Sayın Recai Çakır ve ekibine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Yaban hayatı yemleme çalışmaları

Karabük Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatı için doğaya yem bıraktı.



Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının dondurucu soğuklarda aç kalmaması için buğday ve mısır ile yoncayı Karabük ormanlarında belirledikleri noktalara bıraktı.



Bırakılan yemler, Karabük ormanlarında yaşayan canlılara soğuk kış günlerinde yaşamlarına devam etmeleri için kurtarıcı oluyor.



Yetkililer, yemleme çalışmasının devam edeceğini belirtti.