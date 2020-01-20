Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, 100. Yıl Mahallesi Muhtarı Bayram Marul'u ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Bayram Marul, nazik ziyareti için Vali Gürel ve beraberindekilere teşekkür etti.

Daha sonra 100. Yıl Mahallesi taksi durağını da ziyaret eden Gürel, taksici esnafının taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Mahalledeki ziyaretleri kapsamında 100. Yıl Aile Sağlığı Merkezini ve 112 Komuta Kontrol Merkezini de ziyaret eden Gürel, aile sağlığı merkezi doktorlarından vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Vali Gürel son olarak 100. Yıl Mahallesi 1002 nolu cadde üzerinde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya gelerek taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Ziyaretlere, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz da katıldı.

Karabük Belediyesi öğrencileri Keltepe Kayak Merkezi'ne götürdü

Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon ile Güleç Sevgi Evleri'nde kalan 14 öğrenci Keltepe Kayak Merkezi'ne götürüldü.

Öğrenciler kayak merkezinde kartopu oynadı, kızak ve teleferiğe bindi.

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin eşi Emine Vergili de katıldı.

"Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor" projesinde sona gelindi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 62 tarihi dükkanın ön cephelerinde yapılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKKA) sunulan ve 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor" projesi kapsamında 62 tarihi dükkanın ön cephe restorasyon çalışmalarında son gelindi.