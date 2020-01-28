Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Müdürlük toplantı salonunda gerçekleştirilen ziyarette Vali Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık'tan Karabük'te sürdürülen tarımsal çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Ayvalık, burada yaptığı konuşmada, Karabük'ün 93 bin 20 hektar tarımsal arazi varlığına sahip olduğunu ve bu rakamın ilin toplam yüz ölçümünün yüzde 23'ünü oluşturduğunu söyledi.

Karabük'te 50 bin büyükbaş, 26 bin de küçükbaş hayvan bulunduğunu belirten Ayvalık, ilde ılıman iklim bitki türlerinin rahatlıkla yetiştirilebildiğini anlattı.

Vali Gürel, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'dan 2019 yılı değerlendirmesi aldı.

Karabük'te bulunan sağlık tesisleri hakkında bilgi veren Sarı, "Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 465, Safranbolu, Yenice, Eskipazar ve Eflani Devlet Hastanemizdeki yatak kapasitesi ile birlikte toplam 597 yatak sayımız bulunmaktadır. Özel Medikar Hastanesinde bulunan 129 yatak sayısı ile ilimizdeki toplam yatak sayısı 726'dır." dedi.

Toplam 3 bin 124 personel ile hizmet verildiğini ifade eden Sarı, "2018 yılında 1 milyon 697 bin 349 kişi sağlık tesislerimize müracaat ederken, 2019 yılında bu sayı 1 milyon 717 bin 391'dir." diye konuştu.

Vali Gürel, haddecilerle bir araya geldi

Vali Fuat Gürel, Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan'ın daveti üzerine Yönetim Kurulu üyesi sanayici iş adamlarıyla bir araya gelerek, ülke ve Karabük sanayisi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddeciler Derneği binasındaki toplantıda ülke ekonomisi, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Filyos projesi ile KARORSAN alt ve üst yapı çalışmaları konuşuldu.

Karabük Belediyesinden yol açma çalışması

Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kapullu Mahallesi'nde yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Rafet Vergili, yaptığı açıklamada, çalışmalarla ulaşım sorununu çözmekle birlikte, gelişimin yeni alanlara doğru kaymasına da katkı sağladıklarını belirtti.