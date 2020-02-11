Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Defterdarlığını ziyaret ederek Defterdar Osman Koçaş'dan 2019 yılında yapılan çalışmalarla hakkında bilgiler aldı.

Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci, Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü ve Defterdarlık Birim Müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda Defterdarlığın Misyonu ve Vizyonu hakkında bilgiler veren Defterdar Osman Koçaş, yspılan çalışmaları aktardı.

2018 ve 2019 yılında elde edilen tahakkuk ve tahsilat miktarları hakkında bilgiler de veren Defterdar Koçaş, tahakkuk ve tahsilat konusunda yüzde 90'lık bir oran yakaladıklarını belirtti.

Fuat Gürel, esnaf ziyaretinde bulundu.

Vali Fuat Gürel, Bayır Mahalle Gazi Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret etti.



Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü'nün de hazır bulunduğu ziyarette cadde üzerinde faaliyet gösteren esnafın sorunlarını ve dileklerini dinleyen Vali Gürel, ikram ettikleri çayı içerek esnaflarla bir süre sohbet etti.



Esnafın toplumun çok önemli bir kısmını oluşturduğunu ifade eden Vali Gürel, alın terleri ve el emekleri ile hizmet ettiklerini, esnafın bir sorunu veya talebi olması durumunda kapılarının her daim açık olduğunu söyleyerek bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Öte yandan Vali Fuat Gürel, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Karadeniz Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güner ve beraberinde yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti makamına kabul ederek bir süre görüştü.

Rektör Polat lise öğrencileriyle buluştu

Karabük Mesleki ve Anadolu Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Banu Küçük'ün düzenlemiş olduğu Kariyer Günleri programının ilki bugün gerçekleştirildi.

Bu yıl üniversite sınavına girecek lise öğrencilerine yönelik düzenlenen programda öğrencilere; üniversite eğitimi, geleceğin meslekleri, iş dünyasının beklentileri gibi konularda bilgiler verildi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat programın açılış konuşması sonnrasında öğrencilerin sorularını cevapladı.

Lisenin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Refik Polat'ın yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Karabük İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş, Okul Müdürü Yüksel Duranel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Karabük'te kar temizleme çalışması

Sabah saatlerinde kar yağışının başlamasıyla birlikte şehir geneline yayılan Karabük Belediyesi ekipleri, vatandaşların sorunsuz bir ulaşım gerçekleştirmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Tuzlama ve yol kürüme çalışmalarının devam ettiği kentte, sorun yaşayan vatandaşlara Karabük Belediyesi yardımda bulunuyor.

SAKEM'le geleneksel mutfak sağlıklı yaşam

Safranbolu Belediyesi bünyesinde Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) yıl boyunca verdiği iğne oyası, yabancı dil, çeşitli enstrüman, aşçı yardımcılığı, ahşap oymacılığı, bilgisayar gibi onlarca kursun yanı sıra geleneksel mutfak konusunda da çalışmalar yapıyor.

Merkezdeki çalışmaları takip eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, "SAKEM'de geleneksel yöntemler ile mutfağın mevsimsel püf noktalarını öğrenen kursiyerler işlenmemiş, doğal ürünler ile gelecek nesillerimizin sağlıklı yaşamına katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyorlar." diye konuştu.

Kursiyerlerin burada günlük hayatın stresini atma şansı bulduğunu ifade eden Başkan Köse, "Bununla birlikte yeni meslek dalları öğrenen kursiyerlerimiz aynı zamanda ev ekonomisine de katkı sağlayabiliyorlar. Bu vesile ile emek veren tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyor, kursiyerlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Safranbolu'da kar temizleme çalışmaları

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tüm ilçede ve okul önlerinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.



Ekipler, kar temizleme çalışmalarını okul önlerindeki cadde ve yollarda yoğunlaştırdı. Eğitim kurumlarının bulunduğu ve öğrenci kullanımının çok fazla olduğu yollarda biriken kar yığınlarının yanı sıra kaldırım üzerindeki beyaz örtüyü de temizliyor.

"Hayır Çarşısı"

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden Hayır Çarşısı ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor.



Çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye gıda mühendislerinin kontrolünden geçen yemek çeşitleri, ailenin sağlık durumu dikkate alınarak seçilirken, giyim, kırtasiye malzemesi, ayakkabı gibi yardımlar da buradan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.



Müdürlükten yapılan açıklamada, kış aylarının kendini tamamen göstermesinin ardından, en çok ihtiyaç duyulan yakacak yardımının hızlandırıldığı, çok kısa bir sürede belediye ve hayır sever vatandaşlar tarafından temin edilen 10 ton kömürün daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine dağıtıldığı ifade edildi.