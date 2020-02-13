Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu'ndan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında karşılaştırmalı bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu, İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci, Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş ve kurum personeli tarafından karşılanan Vali Gürel, kurumun faaliyet ve çalışmalarıyla ilgili İl Müdürü Emirsüleymanoğlu'ndan brifing aldı.

Vali Gürel, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Hasan Kahraman'dan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Ziyarette slaytlar eşliğinde sunum yapan Kahraman, personel durumu hakkında da bilgi verdi.

KBÜ senato toplantısı Düzce Üniversitesi'nde yapıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) senato toplantısı, kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması amacıyla Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

KBÜ'den yapılan açıklamada, Düzce Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirilen senato toplantısında, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ın KBÜ senato üyelerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğu, senato toplantısının faydalı ve güzel çalışmalara vesile olması temennisinde bulunduğu belirtildi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da senato toplantısına yaptıkları ev sahipliğinden dolayı rektör Demircan ve ekibine teşekkür etti.

Toplantı sonrası Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret eden rektör Polat ve senato üyeleri, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Safranbolu Belediyesi "İletişim Becerileri ve Beden Dili" eğitimi düzenledi

Safranbolu Belediyesi tarafından Belediye Nikah Salonu'nda "İletişim Becerileri ve Beden Dili" eğitimi düzenlendi.

Beden dili iletişim uzmanı Riccon İlhan Doğan, Marziye İlhan'ın moderatörlüğünde, "İletişim Becerileri ve Beden Dili" eğitimi verdi.

Safranbolu'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hazırlıkları başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Safranbolu, ilçenin ilk kadın Belediye Başkanı Elif Köse önderliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne hazırlanıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye meclis salonunda siyasi partilerin kadın kolları başkanları, sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Kürsel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu, sendika ve üniversite temsilcisi ve Esentepe Mahallesi Muhtarı Özlem Gürsel'in katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Safranbolu Belediyesinden öğrencilere çorba ikramı

Safranbolu Belediyesi tarafından Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerine çorba ikram edildi.

Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatıyla başlatılan uygulama, öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla yapılıyor.

Öte yandan Başkan Köse'nin talimatı ile her hafta perşembe günleri gerçekleşen halk günü toplantısı yapıldı.