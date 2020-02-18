Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü İsmail Yıldırım'dan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karabük Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarihçesi, teşkilat şeması ve personel durumu hakkında bilgi veren Yıldırım, Karabük nüfusunun 248 bin 458 kişi olduğunu, 4/a, 4/b ve 4/c olmak üzere aktif çalışan sayısının 63 bin 481 kişi olduğunu kaydetti.

Yıldırım, 2019 yılında başlatılan İstihdam Seferberliği kapsamında Karabük iline verilen 6 bin istihdam hedefinin, kamu sektöründe 153, özel sektörde de 6 bin 173 olmak üzere gerçekleştirildiğini ifade etti.

Vali Fuat Gürel, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Karabük Müdürlüğünü de ziyaret ederek, 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Gürel'den şehit ailesine ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, şehit ailesini ziyaret etti.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile 1997 yılında şehit olan komiser yardımcısı Hayati Kocakaya'nın Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan babası Hikmet Kocakaya'yı evinde ziyaret eden Vali Gürel ve eşi, aileye başsağlığı dileğinde bulunarak sabır diledi.



Şehitlerin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade eden Vali Gürel, "Vatan topraklarını korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz, devletimizin varlığının, birlik ve beraberliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir. Canlarını vererek bu toprakları bizlere vatan yapan, devletimizin ve milletimizin bekası uğrunda büyük fedakarlıklar gösteren aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Aziz şehitlerimize, onların yakınlarına hizmetkar olmak bizim boynumuzun borcudur. Sizler aziz şehitlerimizin, devletimize ve bizlere emanetisiniz." diye konuştu.

Gürel ayrıca, Beşbinevler Mimar Sinan Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

AK Parti'de kongre süreci

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti 7. Olağan Kongre sürecinin başladığını belirtti.

Kongre takvimine göre ilk kongrelerinin Eskipazar ve Yenice ilçeleriyle başlayacağını ifade eden Altınöz, "AK Parti kongreleri bir bayramdır, bir demokrasi şölenidir. Kongreler tazelenmedir, değişimdir, heyecandır. AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığımızın 7. Olağan Kongresi 22 Şubat'ta Eskipazar Gençlik Merkezi Salonu'nda gerçekleşecek, Yenice İlçe Kongremiz 23'ta Yenice Orman İşletme Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. Gönül vermiş, inandığı yolda yürüyen, gönül dostlarımızı o gün salonlarımıza bekliyoruz." diye konuştu.

Karabük'e 49 milyon liralık yatırım

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, Karabük'te şebeke yatırımlarına devam ediyor.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Karabük'te sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak üzere bakım, onarım ve yenilemesinin yanı sıra kesintisiz enerji için yeni yatırımlar gerçekleştireceklerini, 2020 yılında yaklaşık 49 milyon liralık yatırım yapılacağı bildirildi.

Başkan Elif Köse restorasyon çalışmalarını inceledi



Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Tarihi Çarşı bölgesinde devam eden restorasyon çalışmalarını İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Başak Dökmeci ile yerinde inceledi.



Safranbolu Belediyesi tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKKA) sunulan ve 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor" projesi kapsamında 62 tarihi dükkanın ön cephe restorasyon çalışmalarını inceleyen Başkan Köse, yetkililerden bilgi aldı.



Tüm çalışmaların standarda uygun şekilde devam ettiğini ve sona yaklaştığını aktaran Köse, "Tüm çabamız Safranbolumuza daha güzel bir çehre kazandırmak ve bunu yaparken de kentimizin tarihi dokusunu korumak. Bu bağlamda çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüren arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Köse, Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) devam eden iğne oyası kursunu ziyaret etti.

MHP Safranbolu İlçe Başkanı Celal Tokatlı görevini Emre Barbaros Tunç'a devretti

Yaklaşık 3 yıldır MHP Safranbolu İlçe Başkanlığı görevini yürüten Celal Tokatlı, işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevini MHP Karabük İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Emre Barbaros Tunç'a devretti.



MHP Safranbolu Teşkilatındaki devir teslim törenine, İl Başkanı Adem Kar, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

İYİ Parti Safranbolu İlçe Başkanı Aslan'dan teşekkür

İYİ Parti Safranbolu İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Bilal Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, başta Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İYİ Parti Karabük İl Başkanı Kenan Karabacak, Merkez İlçe Başkanı Hüsrev Karadaban olmak üzere kendisine güvenen herkese teşekkür etti.