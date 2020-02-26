Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Valiliği Halk Günü Toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.



Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, İŞKUR Müdürü Coşkun Güven, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Muhammed Savaş katıldı.



Vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen şikayet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntıların çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimat verdi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığına ziyaret

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Karabük İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz'dan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Asayiş Şube Müdürü Albay Engin Köktürk, gerçekleştirdiği sunumda, Karabük il geneli ile ilgili bilgiler verdikten sonra son beş yılda kademeli olarak il genelinde yaşanan olay sayısında azalma olduğunu ifade etti.



Başarılı çalışmalarından dolayı İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz başta olmak üzere sıralı tüm personele teşekkür eden Vali Fuat Gürel, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Vali Gürel, örtü altı üreticilerini ziyaret etti

Vali Fuat Gürel, Kılavuzlar Mahallesi'nde yoğun olarak bulunan örtü altı üreticileriyle bir araya geldi.



Tarımsal faaliyetler açısından özellikle örtü altı yetiştiriciliğinin en etkin olduğu mahallelerden birisi olan Kılavuzlar bölgesinde üreticiyle bir araya gelen Vali Gürel seraları gezdi.



Sera ziyaretinde İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve üreticilerden yetiştirilen ürünler, biyolojik mücadele ve üretim teknikleriyle ilgili bilgi alan Vali Gürel, "Tarım potansiyelimizi artırmalıyız, bölge insanımız oldukça çalışkan. Az yatırım, düşük maliyetlerle oldukça iyi üretim rakamlarına ulaşılabilir. Bölgemiz tarımsal faaliyetlere de oldukça uygun. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün de bu konuda çalışmaları mevcut. Projelerimiz, hibelerimiz düşük faizli kredileri mevcut, bu çalışmalar ışığında seracılığın gelişeceğine ilimize artı bir değer katacağına inanıyorum."diye konuştu.



Minik öğrencilerden Başkan Köse'ye ziyaret

Safranbolu'da özel bir okulda eğitim gören ilkokul öğrencileri, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etti.



Çocukların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Köse, "Geleceğimizi oluşturacak olan çocuklarımıza bugün bizler destek olmak zorundayız ve var gücümüzle çalışacağız. Hepsi çok zeki ve çalışkan çocuklar. Öğretmenlerine ve kendilerine hem hediyelerinden hem de çok değerli ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, hayatlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.