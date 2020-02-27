Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Belediyesi Dargeçit Anadolu Lisesi öğrencilerine kitap yardımında bulundu.

Okulun Karabüklü İngilizce öğretmeni Tuğba Köse Acar'ın isteklerine duyarsız kalmayan Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker öncülüğünde şehir genelindeki kırtasiyelerden toplanılan kitaplar Dargeçit Anadolu Lisesi'ne ulaştırıldı.

Yazar Senai Demirci, üniversite öğrencileriyle buluştu

Yazar Senai Demirci, Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Regaib Kandili dolayısıyla düzenlenen programda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, rektör Prof. Dr. Refik Polat ve eşi Fadimana Polat ile akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Sohbet havasında gerçekleşen programda Senai Demirci, kendine özgü üslubu ile insana dair izlenimlerini ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

KBÜ ile Kılavuzlar İlkokulu arasında protokol

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Vargeloğlu, ilkokul öğrencilerinin üniversiteyi ziyaret etmelerini ve üniversiteden yararlanmalarını sağlayacak "Üniversitemi tanıyorum, eğitimimi tamamlıyorum" projesi kapsamında protokol imzaladı.

İmzalanan protokol ile üniversite kampüsüne en yakın okul olan Kılavuzlar İlkokulu öğrencilerinin üniversiteyi ziyaret etmeleri, ilgi ve kabiliyetlerine göre bölümlerde derslik, işlik, atölye ve laboratuvarlar ile sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılmaları, kulüplerin sosyal sorumluluk projelerinden faydalanmaları ve öğrencilerin üniversiteyi yakından tanımaları öngörülüyor.

Atık yemekler sokak hayvanlarına dağıtıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığının desteğiyle üniversite yemekhanesindeki yemek atıkları düzenli olarak toplanarak sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kış aylarında köylerde sahipsiz kalan kedi ve köpeklerin beslenmelerine bu şekilde destek olunuyor.