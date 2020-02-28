Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Üniversitesinde "Fulbright Burs Programları ve ABD'de Eğitim" semineri düzenlendi.

Eğitim Danışmanlığı Koordinatörü Mevlüde Bakır, seminerde 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, Fulbright Eğitim Komisyonu'nun yüksek lisans, doktora, Prof. Aziz Sancar Doktora Bursları ile diğer burs programları ve Amerika'daki eğitim olanakları hakkında bilgi verdi.

Bakır, 1949 yılında kurulan komisyon hakkında bilgiler vererek, 2021-2022 akademik yılı için 50 bin dolara kadar burs imkanı verileceğini belirtirken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sunulan 11 burs programının başvuru koşulları, başvuru esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında dinleyenleri bilgilendirdi.

Seminere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Polat'tan iki üniversiteye iş birliği ziyareti

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, ikili iş birliği görüşmeleri kapsamında İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Rektör Tunçsiper ile bir araya gelen Polat, iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği alanlarını görüştü. Polat ayrıca üniversitenin ziyaretçi defterini imzaladı.

İzmir'den sonra Bursa'ya geçen Polat, Rektör Karademir'i ziyaret etti. Bursa Teknik Üniversitesinde yapılan ikili görüşmelerde de iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği alanları değerlendirildi.

Başkan Köse'den hastane ziyareti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli ile Safranbolu Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Başkan Köse, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Sosyal belediyecilik anlayışımız ile yol, su, çevre temizliği, park bahçe gibi rutin çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlarımız ile de fırsat buldukça bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Bu anlamdaki çalışmalarımızdan birisi olan hasta ziyaretlerimiz de devam ediyor." dedi.

Ziyaretler sırasında hastalara çeşitli hediyeler verildi.