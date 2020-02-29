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Karabük'ten kısa kısa

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde atletizm geliştirme projesi kapsamında elemeler yapıldı.

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde atletizm geliştirme projesi kapsamında elemeler yapıldı.

Safranbolu atletizm pistindeki müsabakalarda 2006, 2007, 2008 ve 2009 doğumlu sporcular 1500 metre yarışlarında birbirlerini geçmek için kıyasıya yarıştı.

Dereceye giren sporcular final müsabakalarında yarışmaya hak kazandı.

Yurtlar arası futbol müsabakaları düzenlendi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yurtlarda kalan öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Safranbolu sentetik futbol sahasında oynanan müsabakalarda, İsmail Necati Efendi Yurdu birinci, Bahaddin Gazi Yurdu ikinci ve Eskipazar Yurdu üçüncü oldu.


Dereceye giren takımlara ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, Şube Müdürü Dursun Köseoğlu ve Eğitim Sorumlusu Meltem Akcaoğlu verdi.

Yerel Lig Genç Kızlar Voleybol müsabakaları

Yerel Lig Genç Kızlar Voleybol müsabakaları Safranbolu Spor Salonu'nda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin'in katılımıyla devam etti.

Müsabakalar öncesi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen askerler için saygı duruşundan bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı açıldı.

Safranbolu, Atletizm, Karabük, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:26 Kaynak: AA
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