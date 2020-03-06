Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

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Karabük'ten kısa kısa

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Karabük Valiliği hizmet birimlerinde görev yapan kadın personele karanfil vererek günlerini kutladı.

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Karabük Valisi Fuat Gürel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Karabük Valiliği hizmet birimlerinde görev yapan kadın personele karanfil vererek günlerini kutladı.


Gürel, burada yaptığı konuşmada, "Kadınlar, en önemli varlıklarımızdır, annemizdir, eşimizdir, kızımızdır ve diğer değerlerimizdir. Türk aile yapısında kadına verilen değer çok yüksektir. Bu günlerin, sonsuz sevgisi, özverisi ve fedakarlığı ile en kıymetli yerde tuttuğumuz kadınlarımızın günü. Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

Vali Fuat Gürel'den POMEM ziyareti

Vali Gürel, Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni (POMEM) ziyaret ederek POMEM Müdürü Zekeriya Çoban'dan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Slaytlar eşliğinde yapılan çalışmalardan bahseden Çoban, 5 dönemde toplam 5 bin 61 öğrenci mezun ettiklerini belirtti.

Kadına şiddetle mücadeleye özel büro.

Vali Fuat Gürel, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Beşbinevler Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi Amirliğinde kuruluşu yapılan ve vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğini ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle kentteki kadın çiftçileri vali konağında misafir etti.

Gürel kadın çiftçilerle tarımsal faaliyetlerle ilgili sohbet etti.

Başkan Köse kadın personellerin gününü kutladı


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediye bünyesinde çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


Hayatın her alanında kadınların başarılı olduğuna değinen Köse, "Siyasette, yerel yönetimlerde, eğitimde, sağlıkta kısacası hayatın her alanında görev alan ve bu vesile ile de belediyemizde çalışan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Kadınlar sinemayla buluştu


Safranbolu Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında "Sinemaya Gitmeyen Kadın Kalmasın" özel gösteriminde kadınlar sinema ile buluştu.


Etkinlik kapsamında ayrıca ilçede yaşayan şehit anneleri de evlerinde ziyaret edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:42 Kaynak: AA
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