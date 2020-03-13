Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika
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Karabük'ten kısa kısa

6 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Türkiye Harp Malulü Gazi, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şube Başkanı Gazi Sabri Özer ile 1987 yılında şehit olan Jandarma Onbaşı Cevat Doğan'ın annesi Aysel Doğan'ı evlerinde ziyaret etti.

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Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Türkiye Harp Malulü Gazi, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şube Başkanı Gazi Sabri Özer ile 1987 yılında şehit olan Jandarma Onbaşı Cevat Doğan'ın annesi Aysel Doğan'ı evlerinde ziyaret etti.

Gazi Sabri Özer ve ailesiyle şehidin annesi Aysel Doğan ve ağabeyi Cemil Doğan'a misafir olan ve ailelerle yakından ilgilenen Vali Gürel ve Özlem Aras Gürel, ailelerle bir süre sohbet etti.

Ziyaretlere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve eşi Canan Sökmen de katıldı.

Karabük Üniversitesinden koronavirüs önlemleri

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve Halk Sağlığı Uzmanı Erkay Nacar tarafından, Karabük Üniversitesi senato üyelerine koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Karabük Üniversitesi, koronavirüs tehdidi ilk ortaya çıktığı günden itibaren gerekli tedbirleri almış, çalışanlarını ve öğrencilerini koronavirüs tehlikesinden nasıl korunmaları gerektiği konusunda bilgilendirmiştir. Bu konuda sahadaki faaliyetlerini dikkatle yerine getirmeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Safranbolu Belediyesi su kesintisi yapmayacak

Safranbolu Belediyesi, hijyen tedbirleri kapsamında su faturası borcu olan vatandaşlara 1 Haziran 2020'ye kadar su kesintisine gidilmeyeceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Koronavirüsten (Kovid-19) korunma önlemleri ve hijyen tedbirleri kapsamında 1 Haziran 2020 tarihine kadar su faturası borcu olan vatandaşlarımız için konut aboneliklerinde su kesintisi yapılmayacaktır." denildi.

Koronavirüs, Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:12 Kaynak: AA
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