Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Keltepe Kayak Merkezi'nde şehit babalarıyla bir araya geldi.

Vali Gürel ve şehit babaları kayak merkezinde yaptıkları kahvaltının ardından telesiyejle tesisin üst kısmına çıkarak bir süre sohbet etti.

Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de katıldı.

3 Nisan etkinlikleri iptal edildi

Karabük Valisi Fuat Gürel, koronavirüs tedbirleri genelgesine istinaden vatandaşlara bu salgından korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 3 Nisan'da çelenk sunum töreni dışındaki tüm etkinlikleri iptal etme kararı aldıklarını bildirdi.

Vali Gürel, yaptığı açıklamalarda, 3 Nisan 1937'de Karabük Demir Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temelinin atıldığı gün olduğunu belirtti.

Aylar öncesinden başlayan çalışmalar yaparak 3 Nisan kutlama programı hazırladıklarını hatırlatan Gürel, şunları kaydetti:

"KARDEMİR'in kuruluşunun 83. yılı aynı zamanda özelleştirmesinin 25. yılı olması sebebiyle çok kapsamlı ve şehrimize, insanımıza yakışır bir program hazırlamıştık ancak koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığımız tarafından ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında ve İçişleri Bakanlığımız tarafından bugün gönderilen koronavirüs tedbirleri genelgesine istinaden vatandaşlarımızı bu salgından korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla çelenk sunum töreni dışındaki tüm etkinliklerimizi iptal etme kararı aldık."

Yenice Anaokulu için protokol imza töreni düzenlendi

Karabük'te, Okullardan Yarınlara Eğitime Destek kampanyası kapsamında hayırsever iş insanı Salih Ören tarafından yaptırılacak olan Yenice Anaokulu için protokol imza töreni düzenlendi.

Yenice Anaokulu yapım protokolü, Vali Fuat Gürel, Yenice Kaymakamı Muhammet Evlice, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve iş insanı Salih Ören tarafından imzalandı.

Koronavirüs koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Karabük'te uygulanan tedbirler ve ilave alınacak tedbirleri değerlendirme toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıya Vali Gürel'in yanı sıra, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Vali Yardımcısı Barboros Baran, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Koronavirüs tedbirleri, halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, Türkiye genelinde alınan tedbirler, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra alınması gereken ilave planlamalar gözden geçirildi.