Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş, jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Vali Gürel, ziyarette yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının Türkiye'nin en köklü kuruluşlarının başında geldiğini ifade ederek, "1839'dan bu yana daima toplumun huzur ve güvenliği için gayret gösteren Türk Jandarmasının gününü kutluyorum." dedi.

Vali Gürel, okul inşaatlarında incelemelerde bulundu

Vali Fuat Gürel, Safranbolu'da yapım çalışmaları devam eden ve tamamlanan okul binalarında incelemelerde bulundu.

İlk olarak yapımı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilen 16 derslikli Safranbolu Kanuni Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Nevzat Akbaş ile inşaat yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra bir kısmı hayırsever iş adamı Ali Baltacı tarafından yaptırılan ve geriye kalan kısmı ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılacak olan 6 derslikli Ali Baba İlkokulunda devam eden çalışmaları hayırsever Baltacı ile gezen Gürel, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Gürel, 112 Acil Çağrı Merkezini inceledi

Vali Fuat Gürel, 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AFAD Müdürü Gazanfer Erbay, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Altun Aktaş, belediye yetkilileri ve 112 Acil Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Gürel, Çağrı Merkezi Müdürü Hasan Çırakoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Hizmet binasının faaliyete geçmesiyle birlikte tüm acil durumların tek bir merkezden koordine edileceğini ifade eden Gürel, "Emniyet, jandarma, sağlık, belediye, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü olmak üzere 6 kurumun çağrısı 112 Acil Çağrı Merkezi altında toplanacak." diye konuştu.

"Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi"

Safranbolu Belediyesinin 2020 yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na sunduğu "Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi" kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, proje çalışmaları kapsamında Safranbolu sanayi bölgesinde 871 metre kanalizasyon hattı, 3 bin 297 metre içme suyu hattı, 456 yağmur suyu drenaj hattı imalatı yapılacağı ve 3 bin 137 metre yolun asfalt kaplanacağı belirtildi.