Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük'ten kısa kısa

İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş, jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Karabük'ten kısa kısa, System.String[]

İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş, jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Vali Gürel, ziyarette yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının Türkiye'nin en köklü kuruluşlarının başında geldiğini ifade ederek, "1839'dan bu yana daima toplumun huzur ve güvenliği için gayret gösteren Türk Jandarmasının gününü kutluyorum." dedi.

Vali Gürel, okul inşaatlarında incelemelerde bulundu

Vali Fuat Gürel, Safranbolu'da yapım çalışmaları devam eden ve tamamlanan okul binalarında incelemelerde bulundu.

İlk olarak yapımı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilen 16 derslikli Safranbolu Kanuni Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Nevzat Akbaş ile inşaat yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra bir kısmı hayırsever iş adamı Ali Baltacı tarafından yaptırılan ve geriye kalan kısmı ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılacak olan 6 derslikli Ali Baba İlkokulunda devam eden çalışmaları hayırsever Baltacı ile gezen Gürel, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Gürel, 112 Acil Çağrı Merkezini inceledi

Vali Fuat Gürel, 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AFAD Müdürü Gazanfer Erbay, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Altun Aktaş, belediye yetkilileri ve 112 Acil Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Gürel, Çağrı Merkezi Müdürü Hasan Çırakoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Hizmet binasının faaliyete geçmesiyle birlikte tüm acil durumların tek bir merkezden koordine edileceğini ifade eden Gürel, "Emniyet, jandarma, sağlık, belediye, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü olmak üzere 6 kurumun çağrısı 112 Acil Çağrı Merkezi altında toplanacak." diye konuştu.

"Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi"

Safranbolu Belediyesinin 2020 yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na sunduğu "Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi" kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, proje çalışmaları kapsamında Safranbolu sanayi bölgesinde 871 metre kanalizasyon hattı, 3 bin 297 metre içme suyu hattı, 456 yağmur suyu drenaj hattı imalatı yapılacağı ve 3 bin 137 metre yolun asfalt kaplanacağı belirtildi.

Safranbolu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 07:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı "Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına "Utanç verici" dedi, Bakan Varank sert çıktı         
00:59
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı         
00:26
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı         
00:19
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur         
00:12
Trafikte makas atan sürücü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu Trafikte makas atan sürücü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu         
00:09
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi         
00:01
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim         
00:01
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı         
23:54
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi         
23:50
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir         
23:50
Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti         
23:44
Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu         
23:35
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor         
23:33
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu         
23:19
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi         
23:14
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar         
23:09
Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor         
22:41
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi         
22:35
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu         
22:31
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu         
22:14
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim! Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!         
22:05
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı         
22:03
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor         
22:01
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak         
22:00
İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı         
21:42
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı         
21:30
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi         
21:30
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu         
21:25
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı         
21:09
Hazal Kaya'dan Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez         
21:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 01:32:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]