Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük'te, Güleç Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan çocuklar, Babalar Günü dolayısıyla Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Gürel, ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade ederek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile Güleç Çocuk Evleri Sitesi Müdür Vekili Fatma Serdar da yer aldı.

Rektör Polat'tan Sağlık Bakanlığına ziyaret

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven'i makamında ziyaret etti.

Görüşmeler kapsamında Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile Karabük Üniversitesi arasında "Afiliasyon Protokolü" imzalandı.

Köse'den LGS'ye girecek öğrencilere başarı temennisi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere yönelik mesaj yayımladı.

Başkan Köse, mesajında, velilerden çocuklarının hayal ve beklentilerine anlayışla yaklaşarak, onları kıyaslamadan ve kırıcı eleştirilere maruz bırakmadan desteklemelerini rica etti.

Bu süreçte çocuklara bilgisi, deneyimi ve sevgisiyle yol gösteren tüm öğretmenlere teşekkür eden Köse, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sınavlar, hayattaki yolumuzu şekillendiren okullarımızı belirlemesi nedeniyle önemli basamaklardır. Bu nedenle en büyük temennim elbette her çocuğumuzun yeteneklerine ve arzu ettiği yaşama yönlenebileceği bir liseye girme hakkı elde edebilmesi ancak hayat yalnızca bir seçenekten ve tek bir sınavdan ibaret olmayacak. Zamanla isteklerimiz, hayallerimiz ve yürüdüğümüz yollar değişebilir, velhasıl değişiklikler ve zorluklar karşısından esnek olmayı öğrenmek çocuklarımıza yaşamda eşsiz bir güç kaynağı olacaktır. Sınava girecek olmanın endişesine rağmen odaklanarak, ellerinden gelen çabayı gösterecekleri konusunda çocuklarımıza güveniyor, tüm öğrencilerimize sakin ve başarılı bir sınav diliyorum."