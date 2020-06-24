Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük'ten kısa kısa

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Gürel, düzenlediği basın toplantısında, il genelinde şimdiye kadar 5 binin üzerinde iş yerinde denetim yapıldığını söyledi.

Karabük'te 7 bin 349 test yapıldığını aktaran Gürel, bu rakamın Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ifade etti.

İl İdare Şube Başkanları Toplantısı

Karabük'te, idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilmesi, teşkilatın uyum içinde çalışması için tedbirlerin alınmasını görüşmek amacıyla yapılan İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda yapılan, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları ve kamu personelinin verimine ilişkin değerlendirmelerde bulunulan toplantıya, vali yardımcıları Muhittin Gürel ve Barboros Baran ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Gürel, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede belli bir düşüş sağlandıktan sonra kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmesiyle kurumlarımızın, halkımızın rehavete kapılmaması son derece önemlidir." dedi.

Gürel, daha sonra yapacakları çalışmalar hakkında bilgi vererek, uygulanacak kuralları anlattı.

Vali Gürel, özel idare çalışmalarını yerinde inceledi.

Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:47 Kaynak: AA

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