Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük'ten kısa kısa

Karabük'te İl Özel İdaresi tarafından yapılan asfalt çalışmaları, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı tarafından yerinde incelendi.

Karabük'te İl Özel İdaresi tarafından yapılan asfalt çalışmaları, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı tarafından yerinde incelendi.

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Safranbolu ilçesinde devam eden asfalt çalışmaları hakkında Uzun'dan bilgiler alan Altınöz, "Cumhurbaşkanımızın KÖYDES ile başlattığı köylerdeki vatandaşlarımızın, şehirdeki vatandaşlarımızın yararlandığı hizmetlerden faydalanması kapsamında bizler de grup yollarımızdan başlayarak sıcak asfaltı köylerimize kazandırıyoruz. İnşallah bundan sonra da gelen ödeneklere göre de planlanan çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. İşçi kardeşlerimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." dedi.

KBÜ "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020"de yerini aldı

Yaklaşık 9 bin uluslararası öğrencisi bulunan Karabük Üniversitesi (KBÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020"de yerini aldı.


Sanal fuar kapsamında yükseköğretim kurumlarının canlı tanıtım etkinlikleri, sesli görüntülü olarak aday öğrencilerle anında iletişim, tanıtım videoları, resim galerisi ve bunun gibi materyaller "https://virtualfair-yok.gov.tr" adresinde yayınlanacak.


Karabük Üniversitesi standına "https://virtualfair-yok.gov.tr/stand/196" adresinden ulaşılabilecek.

Safranbolu'da çöp yığınlarına ve yangınlarına önlem

Safranbolu Belediyesi, ilçe mezarlığı yakınında bulunan ve "vahşi depolama alanı" olarak kullanılan çöp dökme sahası içindeki yolları çevreleyen çöp yığınlarına çözüm getirdi.

Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere açıklamasında, "Dışarıdan kontrolsüzce getirilen çöp yığınları hem sahaya giden yolları kapatıyor hem de ciddi bir konu olan koku ve metan gazı sıkıntılarını yineleme ihtimali taşıyor. Ekiplerimiz yaptıkları çalışmalarla halk sağlığını da ilgilendiren probleme çözüm getirmiş oldu. İnsanlarımızdan bu konuda hassas davranmalarını, çalışmalarımıza destek olmalarını rica ediyoruz. Yeniden kontrolsüz biçimde alan yakınına çöp döküldüğü tespit edilirse cezai işlem uygulama yoluna gitmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Meclis Başkanı, Safranbolu, AK Parti, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika
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