Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Keltepe Kayak Merkezi alt ve üst günübirlik tesislerinde yapılması gereken iyileştirmeler için ihtiyaç duyulan ödeneğin tahsisinin yapıldığını bildirdi.

Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızı ziyaretimizde gündeme getirdiğimiz Keltepe Kayak Merkezi alt ve üst günübirlik tesislerimizin vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verilebilmesi için ihtiyacı olan mescit, tuvalet, bilet satış gişesi ve tesislere giriş çıkışların kontrol altına alınabilmesi ile alakalı Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan talepte bulunduğumuz 396 bin 484 liralık ödeneğin tahsisi gerçekleşmiştir. Hızlı bir şekilde sezona yetiştirilebilmesi içinde il müdürlüğümüzce çalışmalarına başlanmıştır." denildi.

Karabük Belediyesinde projeler masaya yatırıldı

Karabük Belediyesinde yapılan toplantıda yaklaşık 100 milyon lira tutarındaki projelerin masaya yatırıldığı bildirildi.

Toplantıda, 18 Ağustos'ta ihaleye çıkacak olan Dörtyol Kavşağı başta olmak üzere, Namal Kavşağı, Balıkpazarı Kavşağı, Öğlebeli Kavşağı ve Melise-Belen-Kemal Oyman çevre yolu gibi projelerin masaya yatırıldığı belirtildi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Başkan Yardımcısı Berat Baykara, Karayolları Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, Bölge Müdür Yardımcısı Ali Başak, Karabük Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Hasan Tahsin Yakut ve Fen İşleri Müdürü İrfan İnal katıldı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Karabük Valisi Fuat Gürel, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, topumda meydana gelen olaylar hakkında kamuoyunu objektif, tarafsız ve doğru bilgilendirmek basının temel görevi olduğunu kaydetti.

Böylesine önemli bir misyonu üstlenen gazetecilerin, bu ilkeler doğrultusunda ortaya koydukları emek, çaba ve gayretlerinin takdire şayan olduğunu belirten Gürel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kamu yönetimi ve vatandaşlarımız arasındaki ilişkilerde önemli bir görev üstlenen basınımızın, vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olarak, onların doğru bilgilendirilmesi ve haber alma haklarının en iyi şekilde gerçekleşmesi için ortaya koyacakları çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, görevlerini büyük bir fedakarlık ile yerine getiren basın mensuplarına sağlık, mutluluklar ve çalışma hayatlarında başarılar dilerim."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu ve Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu 2. dönem 3. toplantısı Vali Vekili Barboros Baran başkanlığında, İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.