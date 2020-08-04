Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ), "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" de yerini aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla üniversitelerin ve programlarının tanıtılmasına yönelik dijital ortamda 4-7 Ağustos tarihlerinde, "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" düzenlenecek.

200 yükseköğretim kurumunun katılımıyla gerçekleştirilecek fuarda, yükseköğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yapabilecek, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilecek, öğrencileri merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla da bilgilendirecek.

Üniversite tercihi yapacak gençlere yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkanların anlatılmasının hedeflendiği fuarda, Karabük Üniversitesine "https://sanalfuar.yok.gov.tr/stand/196" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantısı yapıldı

Karabük İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantısı Meclis Başkanı Hasan Yıldırım başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantının açılış konuşmasını yapan Yıldırım, asfalt programının yüzde 25'lik kısmını tamamladıklarını söyledi.

KÖYDES çalışmalarına da değinen Yıldırım, "İlimize 2020 yılında KÖYDES kanalıyla yaklaşık 26 milyon TL, 2005 yılından bugüne ise 196 milyon TL ödenek gelmiştir. Köylerimizin altyapı çalışmaları bu ödeneklerle yapılmaktadır.

İl Özel İdaremizin ekipmanları, makine parkı için de yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. İl bazında düşündüğümüzde Karabük İl Özel İdaresi olarak son 6 yıl içinde makine parkımızı güçlendirerek, araçlarımızı yenileyerek makine parkımız son derece modern bir yapıya kavuştu." diye konuştu.

Yıldırım, 2023 yılında grup yollarının asfaltını tamamlamış olacaklarını ifade ederek, bütün bu destekler için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

Kaymakam Türköz görevine başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine atanan Mehmet Türköz göreve başladı.

Kaymakamlık personeli tarafından karşılanan Türköz, makamına geçerek tebrikleri kabul etti.

Türköz'ü AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı'da ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini iletti.