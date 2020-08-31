Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi tarafından halkın kullanımına açılan salça makinesi ile vatandaşların bir haftada 3,5 ton domates işlediği bildirildi.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Safranbolu Belediyesinin SAKEM seralarda yetişen domateslerini kışlık salçaya dönüştürerek aceze yemeklerinde kullanmak ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak için salça makinesi aldığı hatırlatıldı.

Vatandaşların da kullanımına açılan makine ile bir haftada 3,5 ton domates işlendiği belirtildi.

KARDEMİR'in çocuk parkları yeniden açıldı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında fabrikaya bağlı kapatılan çocuk parklarının yeniden açıldığını bildirildi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, KARDEMİR'e bağlı Metin Türker Parkı ile Şapka Büfe'nin arkasında bulunan çocuk parkının yeniden açıldığı belirtilerek, "Yeni normalleşme sürecinde, çocuklarımızın ve ailelerinin kapalı alanlarda bir arada bulunmasını engellemek adına çocuk parklarının açık olmasına karar verdik. Fabrika sahamızda olduğu gibi bu alanlarda da düzenli olarak dezenfekte çalışmaları yaparak virüsün yayılma gücünü yavaşlatmayı hedefledik." denildi.

KBÜ'lü öğrenciler TÜBİTAK yarışmasından ödülle döndü

Karabük Üniversitesi (KBÜ) bilgisayar ve tıp mühendisliği bölümü öğrencileri, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarından ödülle döndü.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yarışmada öğrencilerin, "eğitim" kategorisinde birincilik, "sağlık" kategorisinde ise birincilik ve üçüncülük ödülü kazandığı belirtildi.

KBÜ'de öğrenci kayıtları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre Karabük Üniversitesini (KBÜ) kazanan 7 bin 180 öğrenci için kayıt işlemleri başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla KBÜ'de özel yetenek sınavları ile öğrenci alınan bölümler dışında, lisans ve ön lisans olmak üzere 7 bin 180 öğrenci yerleşerek doluluk oranının yüzde 95,5'e ulaştığı belirtilerek, "Kontenjanlarda doluluk oranı ise lisans programlarında yüzde 92'ye, ön lisans programlarında ise yüzde 98,11'e çıktı. 135 programın 115'i ise tamamen doldu." denildi.