Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük İl Genel Meclisi eylül ayı toplantısı, meclis başkanı Hasan Yıldırım başkanlığında yapıldı.

Meclis Salonu'nundaki toplantıda konuşan başkan Yıldırım, özel idarenin tüm işlerini kendi imkanları ile yapabilecek konuma ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Yaptıkları işlerden bahseden Yıldırım, katkısı olan herkese teşekkür etti.

Toplantıda yıl içinde uygulanacak projeler ile devam eden çalışmaların durumu görüşüldü.

Safranbolu Belediye Başkanı Köse'ye ziyaret

Sokak hayvanlarına mama alabilmek için destek isteyen Zeynep ve Ravzanur Kaya kardeşler, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye ziyarette bulundu.

Köse, burada yaptığı açıklamada, "Davranışları ve duyarlılıklarıyla beni hayran bırakan Zeynep ve Ravzanur'un ziyareti beni çok mutlu etti. Geleceğin birer ışığı olarak harcadıkları çabaya destek olmak hepimizin görevi. Ürettikleri bilekliklerden kazandıklarını mama almam için bana emanet eden çocuklarıma ve onları böyle güzel yetiştiren aile, öğretmen ve çevrelerine yürekten teşekkür ediyorum. Ben de emeklerinden doğan kazanca ekleme yaparak sokak hayvanlarımızın ihtiyaç duyduğu mamaları alarak destek olacağım." sözlerine yer verdi.