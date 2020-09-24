Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük'ten kısa kısa

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ve beraberindeki heyet, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

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Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ve beraberindeki heyet, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Akyüz, ziyarette yaptığı konuşmada, oryantiringin kontrol noktalarını harita ve pusula yardımıyla yön bulmayı içeren zamana karşı yapılan bir spor olduğunu belirterek, federasyonun gerçekleştirdiği faaliyetlerle federasyonun Karabük'te gerçekleştirmeyi planladığı yarışmalar hakkında Vali Gürel'e bilgi verdi.

Oryantiringin yediden yetmişe herkesin kolayca yapabileceği, içerisinde yürüyüş, koşu, bisiklet gibi farklı spor dallarını da barındıran eğlenceli bir spor olduğunu söyleyen Gürel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Akyüz ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Karabük'te içme suyu ve kanalizasyon borularının dağıtımına başlandı

İl Özel İdaresi, ihalesi bu yıl yapılan ve alımı tamamlanan içme suyu ile kanalizasyon borularının dağıtımına başladı.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, gazetecilere, Eskipazar, Ovacık ve Yenice ilçeleri için alınan muhtelif çaptaki içme suyu ve kanalizasyon borularının dağıtımına başlandığını söyledi.

Hizmetlerin yapılmasında ve ödeneklerin temin edilmesinde destek veren herkese teşekkür eden Uzun, İl Özel İdare personeline de çalışmalarında kolaylıklar diledi.

KBÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük protokol salonunda gerçekleşen protokole, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven imza attı.

Protokollerle birçok alanda ortak çalışmalar gerçekleştirilecek.

Türkiye Oryantiring Federasyonu, Bisiklet, Karabük, Harita, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 17:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

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