Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, il ve ilçelerde damızlık koç dağıtılan çiftçilerin eğitim çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Ayvalık, yaptığı açıklamada, bir hayvancılık işletmesinin verimli olabilmesi için en önemli materyallerinden birisinin damızlıklar olduğunu ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Koyun ve Keçilerde Verimliliğin Artırılması Projesi' kapsamında il ve ilçelerde dağıtılan damızlık koçların sürü adaptasyonu, koç katımı, hayvan besleme ve işletmenin sürü projeksiyonu hakkında çiftçi eğitim çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Safranbolu Belediyesinden sokak hayvanlarına yuva

Safranbolu Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi sayesinde her ay 10 sokak hayvanına yuva bulunduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, rehabilitasyon merkezinin bünyesinde bir ameliyathane, muayene odası ve 120 hayvanın barınabileceği belirtildi.

Rehabilitasyon merkezinde sahipsiz kedi ve köpeklere ev sahipliği yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Rehabilitasyon merkezinin uzman ekibi kısırlaştırmadan aşılamaya, sezaryenden açık ameliyatlara kadar pek çok müdahaleyi ücretsiz gerçekleştiriyor." ifadesi kullanıldı.

Kaymakam Türköz'den köy ziyareti

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, köy ziyaretlerinde bulundu, KÖYDES projesi kapsamında yapılan Konarı köyü sulama kanalı ikmal inşaatı yapım işinin bitmesinden dolayı yerinde inceleme yaptı.

İnceleme sonrası açıklama yapan Türköz, ilçe tarımında önemli bir yeri olan Konarı köyüne sulama kanalı yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Kaymakam Türköz daha sonra Konarı-Sırçalı-Değirmencik grup yolunda ve Değirmencik köprüsünde inceleme yaptı.

Gençler Eflani Bostancı Göleti'nde çöp topladı

Karabük ve Safranbolu Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinden oluşan yaklaşık 40 kişi Eflani Bostancı Göleti'nde çöp topladı.

Hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleşen temizlikte çevreye duyarlılık mesajı verildi.

Etkinliğin sonunda toplanan çöp torbaları çöp konteynerlerine atıldı.

"Haydi Karabük Bisiklete" projesi Eflani'de düzenlendi

Karabük Gençlik Merkezi tarafından bisiklet sporunun yaygınlaştırılması, tanıtılması ve görünürlüğünün arttırılması ile gençlik merkezi üyesi gençlerin katılımıyla "Haydi Karabük Bisiklete" projesi Eflani'de düzenlendi.

40 kişilik ekiple Eflani Kaymakamlığı önünde başlayan bisiklet korteji Bostancı Göleti önünde son buldu.

Bisiklet etkinliğine katılan gençlere hediyelerini Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu takdim etti.