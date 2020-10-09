Sosyal yaşam merkezlerinde kurslar başladı - Son Dakika

Sosyal yaşam merkezlerinde kurslar başladı
09.10.2020 17:29
Karabük Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Sosyal Yaşam Merkezinde her yıl değişik branşlarda düzenlediği kurslar başladı.
Karabük Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Sosyal Yaşam Merkezinde her yıl değişik branşlarda düzenlediği kurslar başladı.
İlk kurs olan hijyen kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.
Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, yaptığı açıklamada, kurslarda sosyal mesafe ve maske gibi uyulması gereken kurallara titizlikle riayet edildiğini söyledi.
Hijyen kurslarının devam ettiğini belirten Berker, değişik kurslara da başlayacaklarını sözlerine ekledi.
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